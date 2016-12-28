台研究院预测今年经济增长1.37％ 未来呈“怠速式增长”

（联合早报网讯）台湾元大宝华综合经济研究院（简称元大宝华）今天上修今年经济增长率预测至1.37％，维持明年经济增长率1.8％。元大宝华董事长梁国源表示，近期经济出口等数据转好，但多重结构性问题迟迟未解，未来经济呈“怠速式增长”。

行政院主计总处上个月公布的经济预测，将经济增长率上修至1.35％，并预估明年为1.87％，包括台湾经济研究院等机构近来也纷纷上调经济增长预测。

台经院景气预测中心主任孙明德表示，“台湾经济应该是已经走出雪隧了”，但能否一路畅行，仍得观察明年美国候任总统特朗普正式上任后及英国启动脱欧等形势而定。

梁国源今天在记者会上表示，今年下半年出口和民间投资回温程度超出预期，使得台湾的经济增长略为加快，明年略为乐观是因为有iPhone8的推出，但因为过去一些结构性因素未解，仍须保持一些警觉性。

他特别点出，过去全球典型的景气循环分成六个阶段，前三个是经济收缩期，后三个是经济扩张期，“现在是债券价格向下、股票向上、景气扩张和原物料向上的第四个初升阶段，按理应会往上走至第五阶段，但因为增长脆弱，全球结构性问题未解以及政治不确定性高，马上就会掉回第一个经济收缩期，台湾亦然”。

对于政府提出“五加二产业”（智慧机械、绿能科技、国防产业、生技医药、亚洲硅谷以及循环经济、新农业），梁国源观察了半年多后不讳言说，台湾今天的经济条件不比1980年差，新政府产业政策的文件说得都对，就是有落差，“有漂亮的形状，但看不出它的精神”。

梁国源曾见证1980年代政府建设新竹科学园区从无到有的过程。他说，当时政府有前行政院长孙运璇、经济部长李国鼎和台积电董事长张忠谋这种强而有力的科技领导人才作了完整的规划，不只是脑力激荡，还要有共同的价值观才能成功。

“当时台湾的主力是石化和传统产业，从未碰过半导体这种高科技的产业，但选对了人，便有了后来的成就，就如同开车一样，再好的车找错了人，最后开错了方向或乱开，都有问题。”

梁国源并提醒说，特朗普目前所公布的人事安排都比较鹰派，相信他增加支出、减税等作为届时会产生争议，但其影响会是中长期才会显现，明年还不至于有太大变化，只是台湾必须对其多边或双边贸易等政策先作好因应措施。（庄慧良台北报道）