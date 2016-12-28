建“故宫”被批 林郑成泛民主力攻击候选人

（联合早报网讯）连日来被批评为了特首战而未就香港兴建故宫文化博物馆一事咨询公众的政务司长林郑月娥，今天再赴北京出席文化活动，饱受舆论压力的她临行前拒绝进一步评论有关争议，但事件显示她已成为泛民主力攻击的潜在特首参选人。

这次是林郑提早结束休假，一周内两次赴京，虽她一再表明行程与特首战无关，在京期间也不会见京官，但香港政界普遍认为她已在选战中打出了“国宝牌”。她明天将出席故宫文物医院落成典礼，同场的还有“建福榜”揭幕礼。

林郑月娥上周突然在北京宣布，香港西九文化区与北京故宫博物院合作，在西九兴建香港故宫文化博物馆，长期展示由故宫博物院借出的藏品，预计2022年开幕，香港马会将斥资35亿港元（6.5亿新元）资助兴建。

该项目被形容是中央政府送给香港明年回归20周年纪念的“大礼”，舆论却质疑港府事前未就此事展开公众咨询，甚至有学者认为该项目是“文化统战”，属于“政治秀”多于文化性质。

林郑月娥提早结束休假返港后向媒体解释，博物馆的所有相关审批程序，都是按部就班地做，“唯一可能让人感到突然（的原因），就是这次做这个项目的保密工夫做得非常好。”

对于香港公众觉得“很突然”，林郑希望大家谅解，“因为它也涉及中央及有关的部委，包括国家的文化部及故宫博物院本身”，所以很难在香港社会进行咨询。

她还举例说，十年前庆祝香港回归十周年，北京送给香港一对大熊猫，事前也没有在社会咨询，在保密下做了很多筹备工作才公布，这次的情况也是一样的。

不过，部分香港舆论仍无法接受这样的解释。24名非建制派议员就联署去信立法会内务委员会主席李慧琼，要求根据《西九文化区管理局条例》第18条，尽快召开内务委员会特别会议，邀请当局解释缺乏咨询及绕过立法会监察的因由。

前西九咨询委员会成员、学者何庆基更形容，这次事件是一场“文化统战”和“政治秀”，他也质疑，有关决策损害了香港文化界的专业判断。

被视为下任香港特首“大热”人选之一的林郑月娥，本来表明不参选而说出“官到无求胆自大”，但在现任特首梁振英宣布不角逐连任而改口称“不得不重新考虑”参选之后，她已成为泛民主力攻击的潜在特首参选人。

另一热门人选曾俊华，虽已辞任财政司长半个月，仍未获得批准，但在其新开设的社交网络账户中经常贴出“落区”（走入社区）相片，追踪者已近7万人。

已宣布参选的新民党主席叶刘淑仪，则频频接受媒体采访，增加曝光机会。就媒体经常比较各候选人或潜在候选人的受欢迎程度，如曾俊华到深水埗探访社企、吃小食曾获不少巿民“赞好”，叶刘反驳：“食肠粉那些，是一个公关的安排，我都可以明日去食车仔面，上载片断。”她说，这些做法不等于官员真的“贴地”（紧跟民情）。（易锐民香港报道）