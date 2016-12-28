国民党副主席胡志强开国际记者会解释党产争议

（联合早报网讯）台湾在野党国民党过去一党专政、经营党产的方式“可能不对”，如今愿意面对问题，却遭到执政者以“粗暴”方式追讨党产。国民党呼吁政府解散处理党产的专责单位，让问题回归司法程序。

国民党副主席胡志强今早在国民党行政管委会副主委李福轩，以及文传会副主委胡文琦的陪同下，在国民党中央党部举行国际记者会，试图向国际社会发声，说明纷扰已久的党产争议。

主要以英语发言的胡志强在回答外媒提问时指出，过去国民党因实行“党国一体”，国民党政府当年迁台确实“带了很多财产”，这些虽然都是国民党财产，但后来也全部交付国家。

他坦言，当时这个情况“可能不对”，但国民党正“尽一切努力解决这个问题”。“我从没说不要去处理党产问题，而是要让这个问题回归司法。”

前总统马英九在2005年担任国民党主席前，曾公开承诺“党产归零”，但最终两届任期的处理成果与外界预期仍存在落差。

胡志强批评，隶属行政院的不当党产处理委员会和相关法律不仅破坏台湾民主制度，因为完善的民主体制需要健全的反对党监督抗衡，“伤害、破坏和摧毁反对党对民主无益”。

他补充，行政单位凌驾在司法程序之上，更可能严重打击台湾金融体制的稳定，对潜在的外来投资者造成恐惧。

台湾总统蔡英文自今年5月上台后，以社会“转型正义”为名，设立不当党产处理委员会，对国民党收复台湾以来所累积的党产，进行全面性的清查和没收，甚至一度冻结国民党4.6亿新台币（2060万新元）的银行支票与账户，以致该党一度连党工的薪水都无法发放。台湾行政法院已裁示党产会停止执行冻产。

对于国民党盼解散党产会的诉求，党产会发言人施锦芳今天回应，处理国民党党产问题已经是台湾社会主流民意，任何一个民主政党的领导人，都应该要回应民意来处理相关问题。

就在国民党召开国际记者会之际，执政的民进党五名发言人今早大动员，集体举行记者会抨击国民党利用“五大谎言骗世”，包括在党产争议上误导民众。

民进党指责，国民党利用记者会指控执政当局借违宪违法的条例与组织，企图消灭合法政党，另一方面却强调党产归零决心不变，“真是令人嗤之以鼻”。民进党说，解决不当党产“无关蓝绿，是健全政党体质，让民主更成熟的转型正义工程，相信这是全民共同的期待，也是台湾走向成熟民主的最后一里路”。

总统府也呼吁朝野共同支持这项政治改革工作，盼党产问题解决后，政党有更健全的发展，未来政党竞争回归政策理念而非财富，公平竞争，深化巩固台湾自由民主。

然而，党产会至今“办蓝不办绿”的作为却让蓝营大喊不公。党产会今天针对国民党捐助成立的四个基金会举行预备听证，国民党行管会主委邱大展批评，民进党也有基金会，党产会却不细查，“办蓝不办绿，根本就是民进党的党产会”。

除了面对党产追杀，国民党如今也面临内部纷争。上周三（21日），国民党中央在绝对多数的中常委缺席下，强行通过党主席选举提早举行的相关办法，引发党内反弹，更有中常委对党主席洪秀柱提告。

胡志强被问及时指出，他希望“中央有意见的人已经进行沟通、协议，不要变成党内对抗、对立”。他语气无奈地说，党内“几乎很少人听我的意见”，但他希望各方能以团结为重，“把党的利益放在任何个人利益上面”。胡志强回答《联合早报》提问时说，国民党如今虽然内外交迫，基层实力却依旧，但如果党中央继续内讧不团结，“这些基层会非常失望”。（黄顺杰台北报道）