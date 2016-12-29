党报刊文谈2016年两岸关系：多少好感随风而逝

（联合早报网讯）中共党报《人民日报》29日发表评论文章谈2016年的两岸关系，文章指出，确保台海和平稳定的最可靠的保护伞，不是美国和日本，而是两岸人民彼此间的感情。这份感情不需靠大笔的军购、放弃的渔权来换取，也换不来，而是靠一点一滴日积月累，靠真心换真心。

这篇题为《2016，多少好感随风而逝》的评论文章指出，近日，在两岸媒体联合举办的两岸关系年度汉字评选中，“变”字脱颖而出。这一结果并不意外，2016年伊始，台湾民众受困于闷经济、一心求换的时候，人们就已经看到了两岸关系面临的变局。5月上台的台湾新当局不承认“九二共识”，破坏了两岸共同政治基础，为两岸8年和平发展踩下刹车。自此始，两岸关系由热转冷。这种变化，表面上看，国台办与台湾陆委会负责人间的两岸热线不通了，海协会和海基会高层不联络了，而潜藏的，不仅是两岸制度化协商的步伐暂停，货贸协议等两岸经济合作框架协议后续协商遥遥无期，还有官方沟通中断。两岸民间力量的作用越来越重要。

文章说，两岸民众可以看到的，最显著变化莫过于，大陆赴台游客减少了，导致台湾观光业雪崩式下滑。台湾相关部门把陆客减少，全部归咎于政治因素。实际上，7月辽宁旅游团在台湾遭遇火烧车事件，造成的影响远远不能低估。尽管大陆媒体并未炒作，但整个事件处理过程中，台湾当局态度之冷漠、调查之草率，对受害者家属之敷衍，大陆民众怎会视而不见？大陆游客减少比想象更快，团体游比个人游降幅更大，某种程度正是“火烧车事件”后坐力的显现。

文章指出，相对于显性变化，还有一些变化是隐性的。与以往相比，大陆民众对台湾的好感降低了。2016年，给大陆民众好感致命一枪的是台湾籍诈骗嫌犯。看到台湾相关部门奋力抢回台籍诈骗嫌犯，抵台后立即释放，大陆民众能作何感想？竟然还有台湾人奉劝大陆，送台籍嫌犯回台可以增加台湾民众对大陆的好感，傲娇得简直勇敢。

曾几何时，大陆民众对台湾怀有强烈好感。不想，民进党上任当天即废止“微调课纲”。误人子弟不说，中学生荒唐扮纳粹正是没有是非的历史教育种下的恶果；也让大陆民众见识到，台湾原来是这么认知中华民族伤痛历史的，再到“十二兽首”遭台北故宫南院“斩首”，都是对大陆民众好感的蚕食。

文章最后强调，大陆民众的好感价值几斤几两？台湾民众可能没有意识到，确保台海和平稳定的最可靠的保护伞，不是美国和日本，而是两岸人民彼此间的感情。这份感情不需靠大笔的军购、放弃的渔权来换取，也换不来，而是靠一点一滴日积月累，靠真心换真心。沉重的2016年即将过去，亡羊补牢犹未为晚，别轻忽这份构建两岸和平根基的好感。