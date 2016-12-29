台陆委会主委张小月定调：当前两岸是“冷和”

（联合早报网讯）对于当前的两岸关系，台湾陆委会主委张小月28日定调为“冷和”，她并表示，不敢乐观评估明年的两岸关系，也不预期两岸官方沟通管道短期内能恢复。

台湾《经济日报》报道，对于近来大陆军机、船舰绕台，张小月认为这是陆方为了展现实力释出的讯息，为的是要求台方接受一中原则和九二共识。

张小月在立法院内政委员会答覆立委询问时做上述表示。亲民党立委陈怡洁询问，蔡英文在元旦祝词中是否会提出两岸“新共识”？张小月表示，蔡英文不会公开谈话，但会召开记者会。

对于近来两岸军事、外交事件频传，张小月认为，两岸关系受到中美关系影响，大陆担心美国对大陆采取对抗行为，不希望美国改善对台关系，“所以送出一些讯息”。

张小月指出，未来半年是关键，要看特朗普就任美国总统后如何定调美中关系，不过政府需提醒美方不应拿台湾当作筹码，不能牺牲台湾的利益。

张小月答覆国民党立委赖士葆询问时表示，当前两岸关系陷入“冷和”的局面，而症结是两岸对九二共识及一中原则的看法，政府不可能接受一中原则。对于赖士葆追问两岸是不是国与国的关系？张小月称，政府对两岸的定位就是两岸关系，对于未来两岸可能的“新共识”，她也希望要求同存异，双方应该坐下来谈，如何表述是双方都可以接受的。

国民党立委曾铭宗询问如何看待明年的两岸关系？张小月回答说，不敢有太乐观的预估，主要还是要看特朗普上任后的中美关系以及中共的十九大，对岸希望两岸不要出差错，因此陆委会不敢乐观评估，但最重要的还是要维持和平稳定。

张小月表示，两岸高层、官方的沟通管道，她也不预期在短期内会有进展。

时代力量立委黄国昌询问对两岸政治协议纳入公投法的看法，张小月表示，这必须兼顾台湾民众的看法及两岸关系和平稳定，且现阶段两岸不可能讨论政治协议。

民进党立委陈其迈询问大陆辽宁号航母编队近日沿台湾东南海域进行远海训练，是否是对台挑衅的行为？陆委会副主委张天钦回称“当然是”，且不只是对台挑衅，中国此举也威胁美、日。报道指出，张天钦连续四次以“中国”称呼对岸，与陆委会官方使用的“大陆”、“中国大陆”用语明显不同。张天钦还表示，“我们是主权独立的国家，不接受任何国家的军事威胁”，民进党立委姚文智追问政府有几套剧本来因应？张天钦坦言不知道。