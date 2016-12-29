曾钰成引苏东坡诗猜度特首选举胜出人选

（联合早报网讯）香港特首选举动向备受关注，作为热门潜在人选之一的立法会前主席曾钰成在专栏文章中引述一首据称来自北京消息人士、且谜底和选情有关的七言绝句，一向爱玩文字游戏的曾钰成还逐句拆解，从字里行间猜度有机会胜出的人选，但曾钰成也强调，这只是讲求娱乐性、不讲真实性的穿凿附会。

香港明报网报道，曾钰成今日在《am730》专栏的文章取题为《不用当真》，刊出由友人转告的这首来自北京的苏东坡七言绝句：黑云翻墨未遮山，白雨跳珠乱入船。卷地风来忽吹散，望湖楼下水如天。

曾钰成先解释诗的内容，开始是描写乌云蔽日，但并未遮盖眼前山峦；接着是骤雨来到，雨点打在诗人的船上；忽然刮起一阵风，吹散云和雨，雨过天青，望湖楼下水平如镜。

他其后从一个“较为有趣”的角度解读诗的内容：首句“黑云翻墨”，可否解作对某人抹黑，或者指某人“当黑”，遇到很大的困难？而“未遮山”则指抹黑并不成功，或者某人未被困难所阻？

第二句的“乱入船”，曾钰成认为，显然是说有若干不应参选的人抢着参选，至于是谁，或者可以从“白雨跳珠”猜出端倪：那是白色的雨，不是黄色、蓝色，也不是红色。

第三句最重要的是“忽”字，含有突如其来，令人意想不到的意思。“卷地风”倏忽间便驱散了黑云，吹停了白雨；曾钰成就问，这风来自何处、为何有这么大威力呢？

曾钰成为最后一句最有趣，若解通这句，就应该知道谁是下任特首。“望湖楼下”，曾钰成指现在已宣布参选的有胡国兴、叶刘淑仪二人，“难道民‘望’在‘湖楼’(胡、刘)以‘下’的，反而有机会胜出，‘命水’如天？”

曾钰成虽然把全首诗拆解了，但他又明言这都是“穿凿附会，为博读者一哂，只求娱乐性，不讲真实性”。