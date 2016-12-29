上海四退休老人“刷爆”亲友医保卡 倒卖83万元药品获刑

（联合早报网讯）4名平均年龄为61.5岁的老人连续在上海多家三甲医院使用他们自己和他人医保卡、就诊册共同或单独多次配药，将药品倒卖给“药贩子”，涉案药品价值高达83万余元。澎湃新闻网报道，12月28日从上海静安区人民法院获悉，该法院近日以诈骗罪判处诸某姊妹及连襟杜某、韦某各有期徒刑3年，缓刑3年，并处罚金人民币1万元。

涉案诸某姊妹及丈夫杜某、韦某均系上海退休人员。静安检方指控上述4人于2014年起至2016年4月案发止，多次使用本人及亲戚、多名邻居的医保卡、就诊册，共同或单独至上海多家三甲医院，利用上述医保卡配取医保药品，再加价出售给非法收购药品的“药贩子”从中牟利。经查实，涉诉4名被告人骗取了国家医疗保险金高达83万余元。

2015年末，上海市医疗保险监督检查所发现，涉案4名被告人的医保卡信息反映异常，经常同时在全市多家三甲医院配药，且配药量较大往往是最高配药量的配置，若按正常用药标准完全超出正常的服药计量，所配药剂量有诸多“水分”，遂向公安机关报案。公安机关遂展开侦查，确定涉案4名被告人配药假、倒卖真的诈骗犯罪行迹。2016年4月，公安人员抓获姐姐诸某时，从她身上搜出5张医保卡。

据上述被告人到案后交代，他们大多在上海三甲医院的精神科配弥可保、黛力新等药物；在中医科配养血清脑颗粒、戴芬、易善复、沫舒坦等药品；在心血管科配络活喜、万爽力、来适可；其余配些大众药吗丁啉、糖适平等。

在公安卷宗里，4名被告人均据实供述在所配的药品中，除20%至30%药量是供本人服用外，其余70%至80%的药品都被他们转手倒卖给了“药贩子”。扣除在医院配药所需费用外，平均每盒药能获纯利润20元左右。

由于退休人员每年享受医保费用平均仅为1000多元，使用完毕后退休人员需再承担300元的自付部分后，4名被告人拿医保卡及邻居的医保卡大量超支开药。为此，他们为自己和使用了医保卡的亲戚、邻居，都办理了申请国家医保减负补助。个别邻居是在获悉自己银行卡有补助款进账，才知道医保卡早被4名被告人“刷爆”透支。

据4名被告中的姐夫韦某交代，他们连襟夫妇一般结伙去医院配药，但所配药品两家分别结算，各配各的药，各卖各的药以此牟利各自独吞。对那些提供出借医保卡、就诊册的亲戚或邻居，除了替那些人代配药品外，有时不定期给个100元或200元“好处费”作安慰。杜某交代，尽管他与妻子因动迁多分房办理了离婚手续，但两人仍然是同住一起，以夫妻名义出现在各医院配药窗口。

在法院审理上述两起案件期间，诸姓姐姐与丈夫杜某在家属的帮助下，主动退赔赃款人民币20万元；诸姓妹妹与丈夫韦某也主动向法院退缴赃款人民币25万元。

法院认为，涉案4名被告人以非法占有为目的，共同或单独虚构事实、隐瞒真相骗取本市医疗保险金数额巨大，该行为均已构成了诈骗罪。鉴于4名被告人到案后能如实供述自己罪行，且退缴了部分赃款，遂法院依法从轻作出了判决。