美国休斯敦中石油华人女员工遭枪击身亡

（联合早报网讯）美国休斯敦警方正在调查一起涉及华人的凶杀案，一名20多岁的中石油国际事业公司华人女性员工，26日晚在休斯敦西部Camden Holly Springs公寓停车场遭枪击身亡。该公寓距离中国城8公里。



中新社报道，根据休斯敦警方消息，报案者发现一名年轻女性躺在停车场一辆汽车旁边的地上。休斯敦警察局凶杀案探员汤姆·弗格森(Tom Ferguson)透露，附近居民当天晚间10时30分左右听到类似爆竹或低沉的爆破声，还有尖叫声，人们出来发现受害者，并试图对她实施心肺复苏术等医疗援助。该名女子被发现左肩中枪，随后赶到现场的休斯敦消防部门急救人员宣布她死亡。

一位调查人员告诉媒体，“受害者可能是要到自己的车上，她拿着公寓钥匙，但是否有手机、钱包等东西，目前我们还不清楚。”有目击者称，一辆深色四门轿车快速逃离现场。

警方证实，死者居住在由一家中国公司租用的事发公寓楼内。记录显示为中国石油国际事业有限公司，该公司为中国石油天然气公司在休斯敦的子公司，其办公室距离案发公寓仅有几个街区。

中国驻休斯敦总领馆表示，已与休斯敦警方取得联系，当局正对此案进行调查和核实，由于生物鉴定等技术程序，遇难者身份仍在确认过程中。总领馆没有透露死者家人是否已被通知，但表示会密切关注案件进展，并提供一切协助。中国石油国际事业(美洲)公司目前尚未对外发布相关信息。