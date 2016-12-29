白皮书：2020年高速铁路覆盖80％以上大城市

（联合早报网讯）中国国务院新闻办公室29日发表的《中国交通运输发展》白皮书说，“十三五”时期，建设国内国际通道联通、区域城乡覆盖广泛、枢纽节点功能完善、运输服务一体高效的综合交通运输体系。到2020年，高速铁路营业里程达到3万公里，覆盖80%以上的大城市。

新华社报道，白皮书显示，到2020年，高速铁路营业里程达到3万公里，覆盖80%以上的大城市。新改建高速公路通车里程约3万公里。到2020年，基本建成京津冀、长三角、珠三角、长江中游、中原、成渝、山东半岛城市群城际铁路网。加快300万以上人口城市轨道交通成网，新增城市轨道交通运营里程约3000公里。

白皮书指出，中国交通运输发展将积极发挥不同运输方式的比较优势，坚持网络化布局、智能化管理、一体化服务、绿色化发展。根据白皮书，未来五年，中国交通运输发展将围绕一些重点领域统筹推进：全面深化交通运输改革、构建内通外联的运输通道网络、建设现代高效的城际城市交通、打造一体衔接的综合交通枢纽、推动运输服务绿色智能发展、提升交通运输安全管理水平。

白皮书指出，2020年，中国将全面建成小康社会。实现第一个“百年目标”，交通运输需要进一步加快发展，为全面建成小康社会提供坚强保障。