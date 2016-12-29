北京代市长蔡奇：确保明年房价环比不增长

（联合早报网讯）北京市委副书记、代市长蔡奇日前调研房地产调控和住房保障工作后表示，坚决抑制投资投机行为，加大普通商品住房供给力度，确保明年房价环比不增长。

《北京日报》报道，蔡奇到定向安置房、公租房项目现场和商品房销售处，就房地产调控和住房保障工作进行调研。在昌平区融泽嘉园，蔡奇察看了西城区定向安置房建设情况。他说，核心区外迁市民，为首都城市功能疏解做出了贡献，要为他们提供良好的居住环境和配套服务。疏解外迁要让个人、集体、地方、国家都受益，着力解决职住平衡问题。在金玉府商品房售楼处，蔡奇检查了房地产调控政策落实情况，要求加强住房市场监管和整顿，坚决查处、打击捂盘惜售、操控价格、虚假信息等违法违规行为。

随后，蔡奇在北京市住建委主持召开座谈会，他强调，要深入贯彻中央经济工作会议精神，落实北京市委十一届十二次全会部署，坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，以建立购租并举住房制度为主要方向，深化房地产业供给侧结构性改革，抓紧研究建立长效机制，促进房地产市场平稳健康发展。要精准发力，坚决抑制投资投机行为，加大普通商品住房供给力度，确保明年房价环比不增长。要合理增加住宅用地供应，从源头稳定市场预期。要培育和规范住房租赁市场，把“租房住”作为实现住有所居的重要手段。

蔡奇指出，要“三房”并举，做好住房保障工作。一是组织好定向安置房建设。输入区要尽早形成供应，输出区要组织好优质教育医疗等资源的输出，确保安置人口享有的公共服务水平不降低。二是大力发展公租房，着力解决新市民住房问题。三是加大自住型商品房供应，发挥其改善民生、平抑房价的作用。蔡奇要求，提高保障房品质，市政基础设施、公共服务配套要同步建设，同步交付使用，推广装配式住宅。还要做好房屋建设中的安全生产工作。