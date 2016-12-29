蔡英文将访尼加拉瓜 台外交人士透露仍有挑战

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文明年1月将出访中美洲四友邦，并出席尼加拉瓜总统奥蒂嘉的就职典礼，但网络有传言指，台湾驻尼加拉瓜大使馆到现在还无法找到尼国主办总统就职典礼接待的对口官员。对此，台外交部回应称，目前访问节目已大致底定。但有外交人士私下表示，目前出访计划虽然稳定，但奥蒂嘉行事神秘，蔡英文出访是否会有变数，仍存有挑战。

台湾联合报报道，在圣多美和普林西比主动提及承认“一中原则”与台断交后，现在又传出台尼间外交关系也可能出现变数。网络盛传，台驻尼加拉瓜大使馆到现在还无法找到尼国主办总统就职典礼接待的对口官员，回报台湾的讯息目前只有“仍在努力中”，并且已经好几天没消息。

报道引述外交人士表示，目前蔡英文出访计划稳定，尼国欢迎蔡英文到访，并安排元首会面，但由于奥蒂嘉行事神秘，因此仍有挑战。外交人士说，奥蒂嘉曾对台前总统马英九爽约5次，2009年友邦萨尔瓦多新任总统就职典礼，奥蒂嘉三度约定与马英九在萨国见面，但都没现身；马英九到访尼国时，原本奥德嘉说好亲自接机，却又没到场，排定设宴款待，奥本人也没出席，就连说会到马英九下榻饭店说明，最后也爽约。

这名人士海说，除了奥蒂嘉的行事风格，尼国要兴建运河也是一个极为关键的因素，由于原本投资协助尼国新建运河的陆资企业面临财务问题，尼国是否会需要大陆其他的奥援，也是台方忧心的因素。