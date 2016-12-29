北京现实版盲井案宣判 两主犯判死缓

（联合早报网讯）将无辜人员骗到工地杀死后跟工地要赔偿金，类似电影《盲井》情节的案件于2014年8月发生在北京顺义。今天上午，该案在北京三中院宣判。马海有布、吉则阿支、程庭虎等5人被法院认定故意杀人罪，性质极其恶劣、手段残忍、动机卑劣、后果严重，被判处有期徒刑15年至死刑不同刑罚，其中，推人下楼的马海有布、吉则阿支被判死缓并限制减刑。

新京报报道，该案29日继续开庭，此前的庭审曾持续两日。被害人陈某是来自陕西山区的打工者，被被告骗到顺义一个工地工作。2014年8月17日18时许，马海有布、吉则阿支在施工过程中，持铁管击打陈某头部后，共同将其从7号楼13层抛至该楼2层的平台，致陈某死亡。经鉴定，陈某系高坠致重度颅脑损伤合并创伤失血性休克死亡。

后马海有布等人谎称陈某死于意外事故，隐瞒陈某真实身份谎称其为吉则达则，由曲木尔古等人冒充被害人家属，向工地施工方索要赔偿款人民币60万，吉则达则为此提供了个人身份复印件用于冒充死者。后曲木尔古等人因担心罪行败露，在未实际获得上述款项的情况下潜逃。

法院认为，被告人为骗取赔偿款，伙同他人经预谋故意非法剥夺他人生命，制造虚假事故，致人死亡，手段行为与目的分别符合故意杀人和诈骗罪的犯罪构成，应择一重罪处罚，均应以故意杀人罪论处。

最终，法院判决马海有布、吉则阿支死刑，缓期2年执行，限制减刑；程庭虎、吉则达则无期徒刑；曲木尔古有期徒刑15年。刑事附带民事部分，5人被判赔偿被害人家属7万余元。