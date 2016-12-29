彭博回应人民币"报价乌龙":数据存瑕疵 已修正

（联合早报网讯）昨晚发生“人民币汇率破7”的乌龙事件，多家媒体援引彭博社数据称：“在岸人民币兑美元突破7整数位心理关口”。对此，中国人民银行连夜辟谣，而彭博29日也发布声明承认数据存在瑕疵。

中国央视新闻客户端报道，中国人民银行发布声明称，12月28日，境内银行间外汇市场人民币兑美元交易汇率在6.9500-6.9666元区间平稳运行。却有个别不负责任的媒体报道“在岸人民币兑美元突破7整数位心理关口”，对此行为表示谴责，并保留进一步追究责任的权利。

对于乌龙事件发生的原因，报道称，因多家媒体援引了彭博社的人民币报价系统数据，而这一数据虽然显示人民币兑美元报价最低触及7.0121元，但这只是外汇市场相关交易机构报价，并没有真实成交，并非实质意义上的破7。实际成交价格，应当以中国外汇交易中心(CFETS)系统里实质成交价格为准。

中国金融期货交易所研究院首席经济学家赵庆明表示，这些境外的信息交易系统，如彭博、路透，往往都是报价，未必是真实成交价格。其次，人民币外汇市场不像其他国际货币市场规模很大，市场非常平稳，这种报价往往只是反映短期因素，短期因素会对报价产生比较剧烈的影响。

彭博29日发布声明表示，彭博在28日收到相关数据源提供的在岸人民币对美元报价后，按照工作流程自动在彭博终端上进行数据更新，此后数据源反映相关数据存在瑕疵，彭博按照要求在终端上进行了处理。