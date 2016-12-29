“求同存异” 陆委会吁大陆坐下来谈

（联合早报网讯）据台中央社消息，陆委会副主委邱垂正今天指出，对于寻求两岸新共识，只要有利两岸关系发展的议题，台方都会审慎研究，两岸应持续“求同存异”，只要时机成熟，双方坐下来谈，共寻解决之道。

他表示，自蔡英文就任总统以来，政府已释出最大善意，支持两岸透过多元沟通管道，促进双方了解、理性探讨，维护两岸和平稳定发展；政府持续敞开对话的大门，并全力维护两岸现有的机制，盼望对岸认真理解与回应。

中国社会科学院台湾研究所所长周志怀日前指出，不反对在“九二共识”之外，建立具有创造性的替代性共识。

邱垂正是在行政院大陆委员会例行记者会中，回答记者提问两岸新共识时，做了上述表示。

陆委会主委张小月日前在立法院也指出，陆委会当然有在研究“取代九二共识的新共识”，就是想说要怎样突破现在的僵局，这是陆委会的工作重点。

对于两岸新共识，邱垂正指出，自520以来，政府多次重申尊重1992年两岸会谈的历史事实，在既有政治基础上推动两岸事务，并释出最大善意，“希望中国大陆正面看待我们务实的论述与作为，认真理解与回应”。

他说，不论是总统也好，陆委会也好，多次提出依中华民国宪法、两岸人民关系条例及相关法律处理两岸事务，并持续敞开沟通大门，致力拉近两岸认知距离，并推出一系列友善两岸关系的事务，中国大陆应正向看待。