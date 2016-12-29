仕途遭挫 赵勇任国家体育总局副局长

（联合早报网讯）在被免职约两个月后，中共原河北省委副书记赵勇正式出任国家体育总局副局长，在国家体育总局领导层中排名第三。北京政情分析人士认为，赵勇从炙手可热的地方大员到处于政坛边缘的体育系统，显示这位曾被视为中国政治新星的共青团系高官仕途上遭受重大挫折。

同时，在新一波中央和地方人事调整中，一批“70后”（1970年代出生）官员展露头角，进入部级高官行列。

今年10月28日，官方宣布53岁的赵勇不再担任中共河北省委副书记，但没有透露赵勇的去向。直到12月28日，赵勇的名字才出现在国务院任免公告中，他的新职务是国家体育总局党组成员、副局长，位次排在总局局长、党组书记苟仲文和副局长、党组副书记杨树安之后。

尽管国家体育总局副局长与河北省委副书记都属于副部级岗位，赵勇看似平调，但有了解中国政情人士指出，省委副书记仅次于省委书记和省长，并且往往是接任省长的热门人选。在近期省级领导层换届中，多名省委副书记升任省长，比如福建省长于伟国、山西省长楼阳生、青海省长王建军等，都是从省委副书记升任。因此，赵勇从河北省委副书记离任，意味着他失去了升任省级党政“一把手”的机会。

不仅如此，国家体育总局在中国政治序列中一向处于边缘地位，有人甚至把体育总局称为“政坛流放地”。比如体育总局前局长刘鹏，1993年出任共青团中央常务书记、全国青联主席时年仅42岁，51岁担任中共四川省委副书记，是当时公认的政坛新星。2004年，刘鹏出任国家体育总局局长，当时也有人认为这只是个过渡，但刘鹏在这个岗位上一干就是12年，直到今年退居二线。

与刘鹏相比，赵勇2003年担任共青团中央常务书记时年仅40岁，仕途更被看好。2004年，赵勇因处置《中国青年报》“冰点”栏目事件时手段粗暴，遭到舆论批评，2005年被调任河北省委常委，后出任唐山市委书记。经过几年经营，赵勇升任河北省常务副省长、河北省委副书记，官运又见起色。

不料赵勇再次被贬。有消息说，赵勇担任唐山市委书记时强推曹妃甸开发，超出当地实际，留下不少“烂尾”项目，属于典型的形象工程。另外，他在担任河北省委副书记时，重用在唐山主政时的旧部，其中有些人是“富二代”。赵勇这次能够出任国家体育总局副局长，已经算是不坏的结果了。

另一方面，在新一波中央和地方领导调整中，一些“70后”政治新星开始闪现。12月27日，担任中国人民银行行长助理仅一年多的殷勇出任央行副行长。

46岁的殷勇获得过清华大学自动控制和企业管理双学士、系统工程博士、哈佛大学公共管理硕士。据《新京报》微信公号“政事儿”昨天报道，殷勇与央行行长周小川师出同门，都是清华工业自动化专业和系统工程专业创办者郑维敏教授的学生。殷勇在一年多时间两次被提拔，业务精湛是主要原因之一。

目前，上海市副市长时光辉、中纪委组织部部长周亮、江西省委常委刘捷、央行副行长殷勇四人是中国政坛公开的四名“70后”副部级高官。另外，出生于1970年的中共新疆哈密地委书记刘剑虽然还不是副部级，却是目前最年轻的中共中央候补委员，其政治地位和发展前景不容小觑。（于泽远北京报道）