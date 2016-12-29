2016年度香港汉字——乱

（联合早报网讯）香港最大政党民建联举办的“香港年度汉字”评选结果揭晓，最多港人选择“乱”字为2016年度香港汉字。

该党认为，投票结果反映港人认为今年香港乱象增加，民心开始希望社会稳定。

民建联自2013年开始举办“香港年度汉字”评选，今年是第四次，除了宏扬中国文化，也借此让市民表达对香港过去一年的观感。

民建联副秘书长叶傲冬昨天说，今年有逾1万3000人投票，是有纪录以来新高，得票最高的“乱”，获3776票；其次是“稳”，获2028票。

该活动的评选流程为：先由评审委员会选出十个候选年度汉字，再由市民公开投票。11月19日，评审委员会召开会议，确认早前委员会选出的十个候选年度汉字后，随即向传媒公布。十个候选汉字为：“理”“智”“礼”“思”“同”“安”“稳”“创”“机”“乱”。

2013年至2015年，港人选出的年度汉字分别为“和”“融”及“法”。

立法会前主席、民建联创党主席曾钰成认为，投票结果反映了市民的心声，过去一年，由春节期间发生的旺角骚乱开始，都令社会觉得香港比过去多了乱象，同时反映社会是“人心思定、人心思稳”，希望乱象尽快过去，所以得票第二高的是“稳”字。

曾钰成一直被外界视为下届香港特首的“黑马”。被问到自己会否出来“平乱”时，曾钰成回应说：“我没有这个能力，不敢、不敢。”

他认为，现在不是“平乱”的问题，香港今天的矛盾是发展当中出现的问题，只要大家包容共济、互相体谅，就可以解决。

曾钰成还认为，如果香港乱局持续，社会“出事”，中央政府可能会出手干预香港事务，但他相信香港社会已回复平静，大乱后必有大治，香港必定有具治理能力的人才出现，也相信选委会充分考虑香港社会公众意见，选出一位能够处理好乱象的特首。（戴庆成香港报道）