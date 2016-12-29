微信宣布取消2017年春节红包活动

（联合早报网讯）2017年鸡年春节即将来临，正当各方摩拳擦掌准备新年抢红包“大战”之际，微信方面却宣布，微信春节摇红包的历史使命已经完成。将取消明年春节红包。

央广网报道，腾讯公司高级副总裁、微信事业群总裁张小龙在近日的微信公开课上向公众解释了原因。张小龙说，两年前做红包活动，是因为微信支付刚起步，通过春节红包活动，带动更多人进入微信红包的使用。现在，微信春节摇红包的历史使命已经完成，“我们也觉得用户在过年的时候花更多时间跟家里人相处，会很开心。”

除了微信支付已经大面积被用户使用，事实上，这次微信春节红包的退赛也和微信这款产品自身定位有关。张小龙将微信定位为工具，好的用具应该用完即走，而不是长时间黏住使用者耗费大量时间，“微信是工具，所以微信的目的是帮助用户用最高效的方法完成任务，一旦用户任务完成，就应该去做别的事情，不会停留在产品里面，这就是用完即走的含义。”

很显然，无论从用户个人体验，还是微信发布的数据，目前微信还没有达到让用户用完即走的程度。数据显示，微信9月平均日登录用户达到7.68亿，50%的用户每天使用微信时长达90分钟。张小龙表示，这不是微信追求的目标，“本质上说我们并不想拖延用户完成任务的时间，只是帮助他做想做的事情。”