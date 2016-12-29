台网红为失智爷爷纪录生活 意外寻回大陆失散多年家人

（联合早报网讯）台湾女孩夏德萱经常在Instagram上分享自己与患有阿兹海默症爷爷的互动，将爷爷“老夏”生活中的点点滴滴剪成短片，时而赚人热泪时而又搞笑的内容，狂吸近65万粉丝追踪。95岁的老夏以为自己在中国大陆老家黑龙江已没有任何亲人，没想到近日却通过大陆网友留言，意外联系上失散已久的家人。

综合台媒报道，夏德萱今晚（29日）突然发出一则动态，她制作的影片被转发至大陆，有大陆网友留言认亲，竟然是95岁爷爷“老夏”以为已经于战争中遭枪杀的哥哥，让她激动地表示，“我现在真的激动的无法言喻！我真的惊呆了！”

贴出的照片中，一名大陆网友表示，“希望你能看到这则讯息，有个黑龙江的在一个视频里问你爷爷原名是不是夏全茂，她们看到你们的视频，他们家人都认为你爷爷是他爷爷的弟弟，他给我发了照片真的很像！和你爷爷长得一模子！他爷爷叫夏全鳌！”而夏德萱确认后发现，爷爷的哥哥真的叫夏全鳌，激动地巴不得马上买机票，带爷爷飞过去认亲。

夏德萱透露，爷爷以为当初逃亡的时候，全家死于枪弹之下，只剩下他一人生还，在老家黑龙江已经没有任何家人，却一直保持着思念，希望他们还在世界上某一个角落就好了，就算得到了阿兹海默症，却从没遗忘过，时不时就会提起，“如果世上真的有这种故事存在，如果他们还能相遇，那么死而无憾”。

过了两小时后，夏德萱又表示，“一切都在联系中，但我已经准备好了。”网友看完发文后，纷纷感动地留言表示，“起鸡皮疙瘩的感人”、“恭喜！！！好感动好感动”、“爷爷能与家人联系到真是太好了！泪”、“感谢科技 ！！！！真的太棒了”、“我整个全身发麻，也太感动太开心了”、“世界那麽大，能再相遇真的是很难得的缘分，真的替爷爷感到开心”、“连续剧的片段真的发生，好感动”。

据悉，夏德萱的爷爷“老夏”是一名军人，当年随国军赴台后认识了来自金门的妻子，结婚后留在了台湾。

今年9月，夏德萱因在社交媒体上传一段短视频，记录失智爷爷老夏因为奶奶去菜市场，想要给奶奶惊喜，坚持要出门走半小时的路去接奶奶回家的故事，描绘出老夫妻之间的细腻感情，赚得万千网友热泪，也让“有爱的”祖孙三人一炮而红。