20年来首次 英军受邀访港指导步操

（联合早报网讯）（香港综合讯）香港警方本月邀请英国军方派人到香港指导步操、仪仗等，这是香港回归近20年来，首次有英军人员受邀访港。

据英国三军广播服务（British Forces Broadcasting Service）报道，英军仪仗学院一共有四名人员受邀历史性访港，其中包括苏格兰卫队的步操教官，他们在黄竹坑香港警察学院为香港警队进行了三周培训，内容包括仪仗仪式、步操、风笛、鼓队以及棍操、剑操等。

报道说，香港警方有50人接受了培训，其中绝大部分为警校教官。此外，香港消防处、入境处、海关和惩教署都派代表参加了培训，英军人员在完成指导之后，还向在培训中表现出色的港方人员颁发了奖项。

负责步操的教官接受英国三军广播服务采访时称，过去香港警队会派督察到英国接受步操训练，但年轻的香港警员就没有这样的经验。他也指出，建议邀请英军步操教官到港，是为提升香港警队的步操等水平。

相比英国军方媒体的连日报道，香港警方对这次的培训就低调处理，既没有在事前对外界公布消息，也没有邀请媒体采访，在警队网页、社交网站专页、政府新闻稿中均没有提及此事。

法新社今天尝试联系香港警方询问有关培训安排，但未获得及时回应。

香港警队在1844年成立，几年之后，香港成为英国殖民地。虽然香港已回归中国多年，其警队至今仍然坚持遵行英式礼仪传统，旗下风笛乐队并号称为亚洲最佳之一。1997年香港主权移交、英军撤离之后，英军人员就一直没有正式访问过香港。

有资深警务人员接受网媒“香港01”访问时说，香港警队在殖民地时代成立，保留着英式传统，步操仪仗也是英式“齐步”，而非俄罗斯军队、解放军所用的“鹅步”，故邀请英军来指导，虽是回归后首次，也只是正常活动，没有必要特地对外公布。

不过，理大社会政策研究中心主任钟剑华则指出，回归后，港府往往讲求“政治正确”，与西方国家联系尤其易遭“乱扣帽子”，港警这次保持低调，应该为了避免外界有不必要的联想和误会。

也有香港评论认为，香港警察自1997年后就走“去英国化”的道路，像接受英军指导这样“在北京眼中大逆不道”的做法并不寻常。由于香港警察与英军交流，已涉及国防层面，所以英军人员此次到港，应该经过北京的同意。

香港警队发言人接受《南华早报》采访时也表示，香港警队跟随英军步操标准，没有计划邀请解放军驻港部队为香港警队进行步操培训。

香港警察队伍曾被视为世界上最专业及优秀的执法机构之一，不过，其形象近年有逐渐恶化的趋势。2014年的“占领中环”抗议活动中，香港警方的强硬处置方式包括向示威者发射催泪弹、个别警员涉嫌殴打示威者等，曾受到部分舆论的质疑与声讨。有评论认为，香港警方此时邀请英军人士到港进行培训，可能是有意通过整顿礼仪改善整体形象。