中国气象局：2016年全国降水量“史上最多”

（联合早报网讯）中国气象局昨天举行新闻发布会，总结了2016年的“全国天气表情”。即将结束的2016年有点热，雨下得则是“史上最多”。

据北京晨报报道，中国气象局发布的数据显示，今年全国平均气温较常年偏高。2016年(1月1日至12月28日)全国平均气温10.5℃，较常年（9.7℃）偏高0.8℃。1月1日至12月28日，全国共有384站发生极端高温事件；413站发生极端连续高温日数事件。尤其夏季全国平均气温创新高，达到21.8℃，为1961年以来同期最高，1500余县市日最高气温超过35℃，面积达到188万平方公里。

今夏，中国南北方均遭遇严重汛情灾情。数据指出，2016年全国降水量为历史最多，184个县市累计降水量超历史极值，局部地区灾害重。2016年(1月1日-12月28日)全国降水量729.7毫米，较常年(628毫米)偏多16%，为1951年以来历史同期最多，较1954年(717.2毫米)和1998年(711.8毫米)略偏多。

中国气象局昨天还发布了“2016年国内十大天气气候事件”，称十大事件基本反映了2016年中国天气气候的主要特点。其中，“Boss级寒潮”、盐城龙卷风、今年最强霾过程等事件入选，反映今年中国出现了雨水多、寒冷与高温同现、雾和霾严重等极端气候事件较多的特点。