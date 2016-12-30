阿里再列恶名市场 中国商务部指美方不客观

（联合早报网讯）中国购物网站淘宝网等业者日前被美国列为“恶名昭彰市场”，中国商务部对此表示关切，认为美方对这份名单的说法不负责任也不客观。

“恶名昭彰市场”名单由美国贸易代表署（USTR）发布，目的是为了协助有关机构加大力度打击侵犯智慧财产权的行为。

《第一财经日报》报道，日前中国有四家网站和六家实体市场被列入这份名单，商务部发言人沈丹阳说，中方表示关切，并认为美方在报告中对中国相关企业的描述使用了“据称”等不精确的措词。

沈丹阳表示，美方说这份名单并不代表美国政府对涉及国家的智慧财产权保护和执法环境的分析，目的也不是反映违法行为的调查结果，这样的说法只是为自己免责，“是不负责任和不客观的”。

他说，对于这份“恶名昭彰市场”的报告，中国一直向美方交涉，并希望美方能够进一步提高制作过程的透明度。

凤凰财经报道，从2011年2月首份“恶名昭彰市场”名单发布至今，百度、淘宝、搜狗、迅雷、狗狗搜索、腾讯拍拍网等都曾不幸入选。阿里巴巴旗下的淘宝网在2012年12月从名单中移除，时隔四年，又因假货问题再度被列入。

阿里巴巴集团则发表声明回应，对这项决定深感遗憾，因美国贸易代表署无视阿里巴巴在打击假货方面所做的工作。