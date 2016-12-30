中国治疗大城市房价泡沫药方对中小城市产生副作用

（联合早报网讯）在中国这个双速运行的地产市场，为超大型城市开出的抑制房价泡沫药方正在对中小型城市产生始料未及的副作用。

彭博社报道，随着中国政府为减少过度投机而出台更加严格的限购、限贷措施，一线城市北京和上海连续20个月的房价飙升势头双双在11月戛然而止。东北老工业城市吉林和哈尔滨的房价则出现了四个月来的首次下降。

房价停止上涨的种种迹象，对于一线城市来说是好消息，那表明政府的调控措施开始起到了预想效果，但是对于众多存量房导致房价长期低迷的中小城市而言，那却不是什么让人高兴的事。这种反差给正在着力确保市场稳定、加大打击投机力度的决策者带来了新的挑战。

民生银行驻北京研究员温彬表示，中国的房地产市场存在复杂的结构性问题。大城市的房价泡沫与金融杠杆有很大的关系，而三、四线城市的住房供应过量则是经济低迷的缩影。

在政府跟踪的全国70个城市中11月有55个城市的房价出现了环比上涨，11个城市房价下降，其中六个城市是未新加任何限购政策、仍在苦苦应对大量住房闲置局面的中型城市。

本月发布的中国国家统计局数据显示，内蒙古的呼和浩特、西北工业重镇兰州以及西南著名旅游目的地城市桂林的房价都出现了下跌。

呼和浩特和兰州的房价今年迄今仅分别上涨1.1%和3.6%，而北京和上海的房价涨幅则都在20%以上。