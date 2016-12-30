香港发现入冬后第二宗H7N9确诊个案

（联合早报网讯）香港特区卫生署卫生防护中心今天（30日）公布香港入冬以来第二宗人类感染甲型禽流感（H7N9）确诊个案。一名曾到深圳及中山旅游的70岁男子，确诊感染H7N9，现已在医院留医，情况稳定，卫生防护中心仍在调查感染源头。

新华社报道，该名患者曾于13日在中山期间到过流动活禽摊档，于16日经罗湖返港。回到香港后出现发烧、咳嗽带痰、呼吸困难、呕吐及腹泻等病征，他随后求医并入住隔离病房。医院29日晚化验患者痰液样本，证实他对H7N9病毒呈阳性反应。

卫生防护中心发言人表示，由于患者曾于观塘一街市附近购买冰鲜鸡，作为预防措施，防护中心正与食物环境卫生署紧密合作，全力评估和调查有关个案。感染源头尚在调查中，他的密切接触者至今没有出现病征，正接受医学监察，防护中心正继续追踪他在港期间的其他接触者。

发言人补充，香港近期出现今年入冬以来首宗H7N9个案，邻近的广东及澳门也有出现。基于季节流行情况，预期禽流感的活跃程度会在冬季增加。新年假期临近，市民外游时应避免接触禽鸟或其粪便，并避免到家禽市场及农场。若感不适，如有发烧或咳嗽，应戴上口罩，尽快求诊。从受影响地区回港后，若出现病征，应立即求诊，并告诉医生最近曾到的地方。

卫生防护中心港口卫生处一直于各口岸执行健康监察措施，备有红外线热像仪对入境人士进行体温监测。若发现怀疑个案，会立即转介病人至公立医院跟进。