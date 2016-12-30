许信良：蔡习会是可能的

（联合早报网讯）台湾亚太和平研究基金会董事长许信良今天（30日）说，“蔡习会（台湾总统蔡英文与中国国家主席习近平会面）是可能的”，对蔡英文来说，能维持良好的两岸关系；对习近平而言，也有政绩。许信良认为，“蔡习会”是双赢。

中央社报道，许信良在上午播出的电台节目“蔻蔻早餐”中谈及两岸关系时作上述表示。不过主持人周玉蔻反问，美国会同意“蔡习会”吗？许信良则回应，两岸关系不应受中美关系限制。

许信良表示，习近平上台以后，许多作为都出现颠覆，都要超越前任领导人，两岸也是习近平的核心关切。民进党现在是执政党，大陆若一直敌对民进党，两岸关系就是失败，若起码建立和国民党政府一样的关系，就是重大突破。

他说，“蔡习会是可能的”，对蔡英文而言，“既不投降，又能维持良好的两岸关系”；此外，“蔡习会”对习近平也有好处，因为习近平总要有政绩。

周玉蔻再问，“所以这是双赢？”，许信良则说，“我个人是这样看”。

他说，两岸关系未来的不确定性和中美关系有关，美国总统当选人特朗普一直提到美国前总统雷根，雷根过去就是和前苏联军备竞赛，最终把前苏联搞垮，“如果特朗普真的这么做（和大陆对抗），大陆就很麻烦了”。

随着美中新局展开，他认为，大陆更应务实面对两岸关系，“对台湾出气没用”，两岸关系未来可能是和缓美中关系的枢纽，例如台湾在美中对抗里对双方採取等距，若美中关系紧张，台湾可以扮演缓冲角色，“蔡总统很清楚这一点”。