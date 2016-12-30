中国“代课代考”群组普及 代课30元代考50元

（联合早报网讯）根据《成都商报》报道，中国国内多所高校存在“代课代考”QQ群组。校方表示将展开调查，如果查到会严格处理。

报道指，记者通过添加QQ群的方式，搜索“代课”关键词，结果跳出近200多个四川地区的相关高校QQ群，有的学校甚至有两三个代课代考群，每个群的人数少则200人，多则上千人。

记者以学生身份进入其中四个活跃的千人大群，发现这些群名往往标注“代课”“兼职”等字样，而部分群公告更是赤裸裸地介绍：“代课、代拿快递、代洗衣服、代建游戏，能代的都代。官方价：30元（人民币，下同）一节”。

记者通过连日的统计发现，各大QQ群每日所发布的代课、代考、代写论文等信息，最多达80余条。

事实上，发布一则简单的代课需求，往往1分钟不到就有人在群裡回复“已找到人”；发布一则公选课的代考消息，几分钟内便有着落；而发布一则较有难度的专业课闭卷考试，或是一篇专业性较强的课程论文，半小时就能找到人选，当然这些价格也不菲。

记者了解到，一篇重复率20%，标明“急需”的课程论文，开价可达1000元。

记者其后将连日了解的情况向相关高校作了反映，该校宣传部门负责人表示，对此相当重视，当即调派年轻教师潜伏代课QQ群调查此事，“如果查到，严格处理”。