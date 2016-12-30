中国央行规定超20万人民币大额跨境交易需报告

（联合早报网讯）中国央行今天（30日）正式宣布，将大额现金交易报告标准由20万元（人民币，下同）调至5万元，以人民币计价的大额跨境交易报告标准为20万元。

中新社报道，中国央行当天正式公布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。该办法将自2017年7月1日起实施。

新规还明确了以“合理怀疑”为基础的可疑交易报告要求，新增建立和完善交易监测标准、交易分析与识别、涉恐名单监测、监测系统建立和记录保存等要求。

此前无需报告大额交易和可疑交易的保险专业代理公司、保险经纪公司、消费金融公司和贷款公司四大类机构，此次也纳入管理范围，需按规定报送大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。

中国央行有关负责人今天就此表示，该管理办法在规章层面明确了金融机构切实履行可疑交易报告义务的新要求，有助于金融机构提高可疑交易报告工作有效性，有助于预防、遏制洗钱、恐怖融资等犯罪活动，有助于维护中国金融体系的安全稳健，有助于进一步与国际标准接轨。

这位负责人表示，实践中，金融机构通过系统自动抓取报送大额交易，通过客户身份识别、留存客户身份资料和交易记录、开展交易监测分析，发现并报送可疑交易报告。

以金融机构报送的大额交易和可疑交易报告为基础，央行开展主动分析、协查分析和国际互协查，依法向执法部门移送案件线索，与相关部门一起预防、遏制洗钱、恐怖融资，维护金融安全。