中国贸促会成立台港澳企业服务中心

（联合早报网讯）中国贸促会台港澳企业服务中心今天（30日）在北京揭牌。这是该机构促进两岸四地企业合作的最新举措。

贸促会会长姜增伟当天接受记者采访时称，在经济全球化背景下，任何一个国家和地区靠自身资源满足其经济发展需要已成为历史，需要加强合作。目前，两岸及港澳之间的合作范围和深度还有待拓展，在进一步推进贸易投资便利化，促进服务贸易发展等方面还有大量工作要做。

他表示，台港澳企业服务中心成立的目的，就是要不断完善现有贸易投资政策，解决目前台湾和港澳企业在大陆（内地）投资经营遇到的问题，如营销渠道建设等。今后贸促会将积极助力两岸及港澳企业间的交流合作，创新合作形式，整合产业链，提升产业整体竞争实力，实现两岸及港澳产业深化合作、共同发展。

姜增伟还说，贸促会将积极鼓励创新，扶持创业，进一步加强两岸及港澳中小企业、基层民众和青年之间互通、互动，以经济交流带动文化交流，增进彼此认同。

近年来，两岸及港澳地区的经贸关系日益密切。官方数据显示，自2003年内地与香港签署《关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）以来，截至2015年底内地与香港服务贸易进出口总额达1225.6亿美元，占内地服务贸易进出口总额的17.2%，香港是内地的第一大服务贸易伙伴。《海峡两岸经济合作框架协议》（ECFA）签署后，大陆与台湾的经贸合作也在升温。