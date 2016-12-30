香港中环20多年来首现商业用地招标

（联合早报网讯）香港政府宣布了20多年来在中央商务区的第一次商业用地拍卖。

根据香港政府昨日（29日）晚间发布的一份声明，该地块位于中环美利道，目前用途是停车场，占地约3万1000平方英尺。高力国际负责亚洲估价及顾问服务业务的执行董事张翘楚表示，上述地块价值158至170亿（港元，下同）。

张翘楚称，这是1996年以来中环第一块待拍卖的商业用地，其租金水平将成为中环地区写字楼租金的新标杆。

招标预定于明年第一季度举行。受中国内地公司需求强劲推动，此前香港的写字楼市场已经出现了几宗天价交易。今年7月，会德丰有限公司作价45亿港元向深圳祥琪集团出售HarborGate东座。在2015年，中国开发商中国恒大集团和中国人寿保险公司分别在香港购买办公楼，交易总值183.5亿港元。

彭博行业研究分析师Patrick Wong在一封电子邮件中指出， 这次的商业用地招标可能吸引市场关注，因为目前缺乏新的供应而且中环当地高端办公楼的空置率也较低。他认为，潜在的高价可能会“刺激”对中环写字楼的投资需求，现有办公楼的销售价格可能也会进一步上涨。

在住宅用地方面，政府预计截止3月的财年私人房屋土地供应量将达到1万9460 个单位，超过目标约8%。香港发展局局长陈茂波昨天告诉记者，这是2010年以来最大一次土地供应。

尽管11月政府提高印花税，但香港住宅楼宇的价格已经上升到历史新高，销量也大幅增长，与先前市场对成交量将大降70%的预测截然相反。