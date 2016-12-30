明年全台最贵土地 台北101仍居冠

（联合早报网讯）台湾内政部今天（30日）公布2017年各直辖市、县（市）公告土地现值，预估明年全台平均公告土地现值，比今年调升0.34%，为自2005年以来调幅最低，其中全台地价最高者，仍为台北101金融大楼。

内政部表示，由于公告土地现值，是作为房地产移转课征土地增值税的依据，因此，民众若没有买卖或赠与等不动产移转情况，就不会受到公告土地现值调整的影响。

内政部指出，公告土地现值查估，是由各地方政府蒐集最近一年房地买卖及收益实例，依照“平均地权条例”及“地价调查估计规则”相关规定，划分并估计区段地价后，提交各地方政府地价评议委员会评议，再计算宗地单位地价后，由地方政府于每年1月1日公告。

根据内政部统计，2017年的公告土地现值与2016年相较，各地方政府普遍随当地一般正常交易价格变动情形调整，直辖市部分新北市、台北市及桃园市略为调降，调幅分别为-0.37%、-2.43、-1.10%；台中市、台南市及高雄市略为调涨，调幅分别为1.75%、1.30、0.68%。

至于其他县市调幅大致持平，平均调涨幅度多在5%以内，调幅较高县市为澎湖县的15.56%及新竹县的14.01%。这是因为公告土地现值长年偏低，必须逐年调高接近一般正常交易价格，以符合“平均地权条例”及“土地税法”规范。

内政部指出，这次调整后，预估公告土地现值占一般正常交易价格全台平均比例，将由90.53%提升到90.76%，仅新竹县、澎湖县、新竹市、金门县、嘉义市及台东县六个县市未达九成，内政部会尊重各地方政府评议后的结果。

至于个别宗地地价方面，内政部说，预估明年全国最高价与今年相同，为北市信义区的台北101金融大楼，2017年公告土地现值将达每平方公尺176.2万元新台币。