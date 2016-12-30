中国打击资金外流 新加坡赌场将遭殃

（联合早报网讯）北京对资本外逃的打击，可能会延伸到新加坡赌场。

据《南华早报》报道，中国经济增长放缓之余，数十亿资金也向外流。中国致力于补救这个资金外流的系统漏洞。而中国银联金融系统在新加坡赌场存在潜在滥用的情况，可能是造成中国资金外流的原因之一。

报道指出，其中的关注点是赌场的“度假娱乐”礼券项目。该项目为银联卡持有者提供游戏筹码。

中国央行支付结算司副司长谢众告诉《南华早报》，这种游戏筹码的购买是违法的。他说：“中国银联的银行卡肯定是不能在赌场使用的。”

报道称，“度假娱乐”礼券项目的收益金额尚未可知，但该项目是由新加坡滨海湾金沙赌场度假村于2015年2月推出。其宣传资料写道：“目的是允许使用中国银联、Visa和万事达信用卡或借记卡的会员购买度假村娱乐券，并将其用作游戏筹码的付款方式。”

滨海湾金沙表示，它已遵守中国银联卡的使用条款和条件。

拉斯维加斯金沙公司的全球通信与公司事务高级副总裁Ron Reese表示：“滨海湾金沙度假村的娱乐券项目旨在为客户提供购买各种商品和服务的灵活性。”

他说：“我们很高兴成为银联网络的一部分，该网络允许中国消费者在世界各国的地点购买商品和服务。滨海湾金沙根据中国银联卡的条款和条件，执行度假村娱乐券项目。我们期待继续提供这个便利功能。”

为了阻止资本外逃，中国央银于11月开始禁止银行停止发行双币交易的信用卡。

这一举措意味着，中国发行的Visa或MasterCard信用卡必须更换成中国银联的信用卡。中国银联是中国的主要货币结算公司。而该政策旨在帮助北京更好地监控跨境资金的流动。

在此之前，中国银联禁止中国客户在香港购买投资相关的保险产品。

对滥用中国银联卡的担忧首先出现在澳门，而这促使北京开始大规模打击非法现金的外流。

一名匿名的澳门博彩顾问告诉《南华早报》说：“澳门没有银行会就这些交易进行结算工作。这里的货币管制当局会立即停止它。”

报道指出，对于新加坡的担忧也是鉴于国际组织反洗钱金融行动特别工作组（FATF）于9月发布的一份审计报告。该报告写道：“新加坡的金融机构对影响国内客户的洗钱风险有相当的了解，但是对于非法资金的流入和流出却了解不够。”