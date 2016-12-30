张国清接黄奇帆任重庆市长 成“军工系”政坛新星

（联合早报网讯）中国政坛“不倒翁”黄奇帆昨天辞去重庆市长职务，52岁的中共重庆市委副书记张国清出任重庆代市长，成为又一颗出身“军工系”的政坛新星。

将满65岁的黄奇帆已接近正部级任职的最高年限，据《联合早报》了解，他将出任全国人大财经委员会副主任委员，也就是“退居二线”。

黄奇帆在重庆历经六位市委书记，并与他们配合良好，其中包括被判无期徒刑的中共原政治局委员薄熙来。作为重庆市副市长、市长，黄奇帆与市委书记薄熙来“搭班子”超过五年。2010年3月，黄奇帆在“两会”（全国人大、全国政协年会）上用“如鱼得水”来形容他与薄熙来的工作关系。

2012年3月薄熙来倒台后，外界一度认为黄奇帆也岌岌可危，但黄奇帆不仅走出薄熙来案件的阴影，还成为“后薄熙来时代”重庆发展的大功臣，展示了过人的经济才华和官场适应力。

官媒《人民日报》海外版曾夸赞黄奇帆有个“电子脑壳”，称他“精力充沛，满腹经纶，对经济数据有超强记忆力，往往在会议上讲话数个小时，从来不用稿子，思路清晰、逻辑严密，引用的数据很多而少有错误”。

尤其难得的是，在近几年中国经济下行压力持续增大的大环境下，重庆依然保持了较高的经济增速。从2013年到2015年，重庆的国内生产总值（GDP）增速连续三年领跑全国各省市，同时，重庆在民生建设、稳定房地产市场、内陆保税区建设、经济结构调整、地权改革、城乡统筹综合改革试验区等方面取得不俗成绩。黄奇帆由此被舆论赞为难得的“经济能手”。

张国清2013年从中国兵器工业集团公司总经理任上空降“重庆”，这次出任重庆代市长，使他成为中国最年轻的直辖市政府“一把手”。

在去重庆之前，张国清一直在军工系统工作，年轻时作为中国北方工业公司的代表，驻伊朗等中东国家推销中国军工产品。2007年，43岁的张国清出任中国兵器工业集团公司党组书记、副总经理，跻身副部级高官，是当时著名的“军工少帅”之一。

近年来，随着中国军工产业高速发展，一大批军工系统出身的官员走上重要党政领导岗位，成为中国政坛一支新的重要力量。

除张国清出任重庆市代市长外，曾任航天科技集团总经理的马兴瑞昨天出任广东省代省长；曾任航天科技集团董事长的许达哲2016年出任湖南省长；曾任国防科工局局长的陈求发2015年出任辽宁省长；曾任国防科工委主任的张庆伟2011年出任河北省长；曾任航天科技集团副总经理的袁家军出任浙江省委副书记，曾任中国船舶总经理的谭作钧出任辽宁省常务副省长。

北京分析人士指出，“军工系”在政坛大放异彩，主要得益于近些年航天航空、舰船、装甲车等军工产业的“井喷式”发展。军工产业不仅让中国一系列重大军事装备实现了“弯道超车”，接近甚至超过国际先进水平，一批不尚空谈、踏实肯干的领导管理人才也在这个过程中脱颖而出，进入中国高层的视线。高层大力提拔“军工系”高官，一方面是对军工成就的褒奖，另一方面也是要为政坛注入更多新风气。

张国清在2012年举行的中共十八大上当选中央委员，是目前九名“60后”（1960年代出生）中央委员之一。

但长期领导国企的张国清显然还缺乏主政地方的经验，他能不能保持黄奇帆留下的重庆发展的良好势头，还需要时间验证。（于泽远北京报道）