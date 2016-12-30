学者：马兴瑞任省长 打破广东官场30余年惯例

（联合早报网讯）中共十九大明年召开之前，各地官场陆续出现人事变动。中共深圳市委书记马兴瑞不出所料，今天获任命为广东省副省长、代理省长，将正式接替朱小丹升任广东省省长。由于马兴瑞非广东本土出身的官员，受访广州学者指出，广东官场30余年来由本土官员或广州市委书记升任广东省长的惯例将被打破。

据中国媒体报道，广东省十二届人大常委会第三十次会议今天召开，决定接受朱小丹辞去广东省省长职务的请求，决定任命马兴瑞为广东省副省长、代理省长。广东省第十二届人大第五次会议将于1月19日举行。按程序，届时若全体大会投票通过，马兴瑞将正式出任广东省长。

梳理30余年来的广东省长履历，朱森林（1991至1996年）、黄华华（2003至2013年）和朱小丹均曾担任广州市委书记，叶选平（任期1985至1991年）和卢瑞华（1996至2003年）均是广东本土官员。

接受《联合早报》采访的广州市社会科学院高级研究员彭澎分析指出，目前广东省委书记和广州市委书记已均由外省人“空降”担任，再加上广东省长也将由非本土出身的马兴瑞担任，这意味着由地方主导的广东传统政治格局将被彻底打破，中央要加强对地方控盘的信号相当强烈。彭澎说：“一切要听中央指挥，中央政策不能打折扣，包括加强反腐力度。”

广东官场早前有传闻称，57岁的马兴瑞可能北上担任吉林省省长。如今任广东省长，而广东的经济实力和体量要比吉林大很多，位子其实比外界猜测的还要好。马兴瑞不仅坐上中国第一经济大省省长位子，还具备年龄优势及中共中央委员资格，其仕途相信还有上升空间。

公开资料显示，马兴瑞是“军工系”官员，曾长期在工程技术领域工作，并有“航天少帅”之称。他曾担任哈尔滨工业大学航天工程与力学系主任、哈尔滨工业大学副校长等职。

1996年，马兴瑞出任中国空间技术研究院副院长，后升任中国航天科技集团副总经理、总经理。2013年3月，出任工业和信息化部副部长、国家航天局局长等职。同年11月，马兴瑞“空降”广东，任广东省委常委、省委副书记、省政法委书记。2015年起，马兴瑞接替王荣主政深圳，不过当年深圳发生泥土倾泻事件，造成73人死亡，事后被通报批评。

具有“团派”背景的朱小丹下月才年届64岁，未达退休年龄，相当于提前挪位给马兴瑞。外界推断，朱小丹可能接替65岁的黄龙云出任广东省人大常委会主任，或转至全国人大挂职。朱小丹若担任省人大常委会主任，将是对他工作的一种肯定，因为省人大常委会主任比到全国人大挂职更具实权。朱小丹也是新加坡—广东合作理事会粤方联合主席。

至于深圳市委书记的接任人选，彭澎判断不外有三种可能，一是市长转书记，由深圳市长许勤接任；二是由一位广东省委常委接任；三是由外地高官“空降”。

中共十九大明年下半年将召开， 广东省委书记胡春华的动向也备受关注。彭澎分析称，胡春华的下一步去向有三种可能，一是明年五六月赴北京担任中央职务；二是平调至一个直辖市担任“一把手”；三是留守广东，中共十九大晋升中央政治局常委。

广东官场早前也传出，广州市委书记任学锋是广东省长热门人选之一。彭澎判断，省长由马兴瑞担任后，任学锋若要更上一层楼，明年上半年可能转赴北京任职于中央部委。（沈泽玮广州报道）