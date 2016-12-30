广东高院终审：“非诚勿扰”商标不构成侵权

（联合早报网讯）新浪娱乐报道，中国节目《非诚勿扰》主持人孟非在微博晒出法院的终审判决书，配文称，“行不更名坐不改姓，《非诚勿扰》胜诉。”自2010年元月开播，《非》这档生活服务类节目已走过七年，期间经历数次商标纠纷，还曾被判更名，并于2016年1月改为《缘来非诚勿扰》播出，如今反转胜诉，得以用回原名。

2009年，温州小伙金阿欢曾向国家商标局申请“非诚勿扰”商标，并于2010年9月7日正式获得该商标注册证，核定服务范围为第45类，包括“交友服务、婚姻介绍所”。而江苏卫视《非诚勿扰》节目则于2010年1月15日首播。金阿欢认为，作为婚恋交友节目的《非诚勿扰》与自己所获得的注册商标专用权服务类别相同，且节目名称也与自己的商标名称相同，因此，金阿欢于2013年2月向深圳中院提起诉讼，要求江苏省广播电视总台及其合作伙伴珍爱网停止侵权。

历时三年，“非诚勿扰”商标纠纷案一审认定江苏卫视不构成侵权，二审江苏卫视则被判决停止使用“非诚勿扰”栏目名称，至此，金阿欢胜诉，《非诚勿扰》于2016年1月更名为《缘来非诚勿扰》。没想到一年时间不到，事件再次反转，广东高院推翻深圳中院判决，认为江苏卫视《非诚勿扰》不构成商标侵权，可以用回原名。

另据财新网报道，广东高院认为，金阿欢注册商标本身显著性较低，而《非诚勿扰》为观众所熟知，对商标的保护应与其为显著性和知名度所作贡献相符。且《非诚勿扰》经过长期热播，相关公众能够清晰区分两者，不会产生混淆，故不构成商标侵权。