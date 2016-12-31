韩中渔业谈判达协议 铁窗护船将受罚

（联合早报网讯）据韩国海洋水产部30日消息，在北京进行的韩中渔业联合委员会第十六届年会于29日深夜达成协议，在中国渔船越境驶入汉江入海口等韩朝边界海域非法作业的问题上取得进展。

韩联社报道，根据协议，中国海警舰船将常驻韩朝西部毗邻海域西侧外围，韩方将与中国中央及地方政府加强合作强化渔业整治力量。今后安装铁窗、铁丝网等抗法设施的中国渔船，一经发现可就地处罚，此前，韩方公务员对设障阻挠登船执法的做法无据可罚。

两国还将重启联合巡视行动和互派公务员随船执法活动，具体时间和方法协商确定。2005年韩方在渔委会上首倡换位执法亲身体验本国渔民非法作业实情，以凝聚根治顽症的决心。但因韩国海警快艇曾被中国渔船撞沉引发外交摩擦，原定于10月进行的换位执法活动告吹。

另外，韩国今后在专属经济区发现中国渔船非法从事“帆张网”作业时，可在通知中方后予以拆除。“帆张网”是固定于流急潮强的海底，利用水流冲击迫使鱼群入网的渔具，《韩中渔业协定》明令禁止“帆张网”作业。

两国为专属经济区设定了1540艘和5.7750万吨的入渔船数和渔获量上限，较今年减少2000多吨。打捞力度大、非法作业多的中国拖网渔船的入渔船数同比减少20%至50艘。双方还就渔业高官定期会谈、联合实施幼鱼放流、加强民间渔业合作达成一致。