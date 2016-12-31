元旦升旗 马英九拟个人身份出席 洪秀柱考虑

（联合早报网讯）2017年元旦升旗典礼形式将有所改变，台湾总统蔡英文参加升旗典礼，但不发表谈话，主办单位也没有邀请卸任正副元首，只邀请主要政党主席。国民党主席洪秀柱仍在评估是否参加，前总统马英九不排除以个人身份参加。

台湾联合晚报报道，蔡英文元旦不会发表元旦祝词，参加府前升旗典礼后，也不会发表谈话，而是在今年12月31日针对来年发表谈话。升旗典礼活动将由45位国军楷模将领唱国歌，邀请主要政党主席参加，但没有邀请卸任正副总统。

过去在陈水扁任内，马英九曾以国民党主席身份出席元旦升旗活动，扁马两人还三度握手。

在马英九卸任总统后的第一次元旦，马英九不排除参加府前元旦升旗。据了解，今年元旦升旗主办单位，没有邀请卸任正副元首出席，由于马英九过去都会参与元旦升旗，所以今年不排出以个人身份出席。

国民党主席洪秀柱办公室有收到总统府元旦升旗典礼邀请函，但思考面对新政府上任之后，利用国家机器做政治追杀，过往八个月许多政策与民心背道而驰，显示执政党的团结台湾，只是选举口号。洪秀柱是否出席升旗典礼，仍然在评估中。

亲民党也有收到邀请函，由于宋楚瑜当天有其他行程，无法出席，亲民党发言人吴昆玉表示，宋楚瑜虽然不出席，但心中依然期愿国泰民安，一切顺利。

时代力量执行党主席黄国昌说，元旦行程要看助理行程安排，如果有地方行程，就不一定可以过去。办公室表示，应该不会去升旗活动。

新党今年没有收到邀请函，新党主席郁慕明在个人微信贴文，批评没收到邀请，因为民进党所谓谦卑、维持现状、就职宣誓都是假的，心中有鬼而已。