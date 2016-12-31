国民党魁之争 王金平：吴敦义是最好人选

（联合早报网讯）国民党明年党主席之争逐渐加温，党籍立委王金平昨天公开点名，指前副总统吴敦义是“最好人选”。

台湾联合报报道，对挑战者群雄并起，国民党主席洪秀柱昨天表示，有意参选者“要表达意愿”，只要有热忱承担，当然都欢迎，人选多是好事。

国民党已公布党主席改选时程，郝龙斌、吴敦义、江启臣都被传有意或被点名参选，但目前除洪秀柱宣布争取连任，余均未明确表态。

王金平表示，很多人期待吴敦义参选，但以吴的经历与高度，要慎重考虑的点比较多，这几个月他邀吴聚餐两三次，过程中吴都没有表态。

至于江启臣，王金平说，江学经历非常好，是大家期待的中生代人选，但选举在即，须考量备战时间是否来得及。王说，让社会看到国民党有中生代人选出线也是好做法。

江启臣表示，参选党主席与否“问题蛮复杂的”，当前只要所有党职同仁与从政党员都能把份内角色扮演好，其实谁来当党主席不是最优先的事。

面对可能参选的天王仍“犹抱琵琶”，资深立委赖士葆昨日开炮表示，台湾已进入民主时代，“要选就赶紧喊声”，不要老等黄袍加身、万民拥戴、要人家劝进，“非你不可时代已经过去”，“劝进就是不进”。

赖士葆与江启臣昨日也先后呼吁，党应尽快办一系列政策辩论，为党找出未来方向，像党主席对两岸路线，除“一中”外，还要不要“各表”、党要如何争取年轻选票等问题。