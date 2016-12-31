回应习新年谈话 台陆委会重申“维持现状”

（联合早报网讯）中国大陆国家主席习近平30日谈及新一年的两岸关系时，强调2017年要坚持“九二共识”共同政治基础，推动两岸经济社会融合发展，促进两岸同胞心灵契合，为实现祖国完全统一而不懈努力。台湾陆委会对此指出，“中国大陆应正视并尊重台湾民众对民主制度与维持现状的主张。”

台湾联合报报道，大陆全国政协30日举行新年茶话会，习近平在会上谈及新一年两岸关系时强调，2017年“要坚持‘九二共识’共同政治基础，推动两岸经济社会融合发展，促进两岸同胞心灵契合，为两岸关系和平发展、实现祖国完全统一而不懈努力”。

对此，陆委会回应，政府不断重申尊重1992年两岸会谈达成若干共同认知与谅解的历史事实，并在既有政治基础上，持续推动两岸关系和平稳定发展。陆委会长期的民调显示，近九成台湾民众支持维持台海现状；“我们认为，中国大陆应正视并尊重台湾民众对民主制度与维持现状的主张。”

陆委会指出，520以来，台湾方面对维护两岸关系和平稳定发展的坚持与承诺是一贯的，然而致力台海和平是双方共同的目标与责任，“我们愿意透过建设性对话、与中国大陆化解分歧，也呼吁对岸认真思考，不应采取对立激化作为”，才能增进两岸民众的相互理解与权益福祉，以寻求共同合作发展的契机。