新辣招无阻升势 港楼价连涨八个月

（联合早报网讯）香港政府上月初推出新辣招，但暂未遏止楼价升势，据差估署最新数据显示，11月份私楼售价指数再升0.8%，连涨八个月之余，更一举创下历史新高，业界人士认为，新辣招仅推出约一个月时间，加上指数存有滞后，料往后楼价存有下调风险。

香港星岛日报报道，虽然加辣后楼市气氛急冻，成交量下挫，加上投资者急急离场，但差估署11月份私楼售价指数却持续上升，最新报306.6，较10月份304.2上升0.8%，录得自今年3月后，连升八个月的情况，而指数更突破高位，较去年九月该项指数历史高位306.1，高出约0.2%。

报道指，对于近日楼价指数再创新高，新地副董事总经理雷霆指，政府早前推出新辣招，成交宗数减少，未能实际反映市况；加上政府近日推出新卖地计划，料未来土地供应充足，各区都有土地供应。预计未来一年楼市会健康及平稳发展。

九建市务及销售部总经理杨聪永指，辣招在11月初才推出，在计算上或存有滞后，尚未能完全反映加辣后的楼市情况，同时也认为，现时一手盘占去市场大部分交投，在未见有新盘作减价下，就算二手业主稍下调叫价沽货，料减价成交数量也不多，预期就算往后数月楼价现回调，有关的二手减价个案，也未能足够推动楼价大幅下滑。他再指，相信明年楼市仍以新盘主导，楼价将会有个位数增长。

莱坊高级董事及估价及谘询部主管林浩文认为，虽然11月楼价指数依然增长，但升势经已放缓，没有再出现如数月前般，上升2%或以上，新辣招的主要效力为降低物业交投量，在投资者绝迹市场，仅有首置客入市之下，交投量已见明显下滑，虽然楼价依然上升，以目前的情况推断，未来数个月私楼价格将存有下调风险，估计来年楼价表现未算突出，呈上落市格局，预期楼价上下波幅约半成。