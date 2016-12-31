蔡英文：2017全力提振台湾经济 走出新局面

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文及副总统陈建仁今天应总统府记者联谊会邀请与媒体进行年终茶叙，蔡英文致词时指出，明年新政府的施政，主要将聚焦在四件事情，首先是全力提振台湾的经济，今年整体经济虽然逐渐回温，但力道仍然不足，政府有责任，透过公共政策以及公共投资，创造新的动能，让经济可以更活络、更强韧，走出新的局面。

台湾联合报报道，蔡英文说，从明年开始，政府将从“加速推动结构转型”，以及“全面扩大基础建设投资”两大面向切入，打破经济的沉闷，注入成长的活力。为了启动这个结构转型的艰巨工程， 七个多月来，政府完成了各项产业发展计划的整备，以及年度预算编列。相关立法或修法，也在进行当中。

推动经济结构转型，执行力是最关键的考验。未来各项攸关民生经济的发展策略，只要是规划完成、立法到位、并且已经编列年度预算的，都必须全力加速来执行。政府将建立一个强而有力的协调及整合机制，来提升整体执行能量，让各项政策跟建设，可以顺利落实推动。

另一方面，政府也将采取具前瞻性的积极财政政策，全面扩大基础建设的投资，包括地方建设，以及下一个世代需要的基础建设。政府正积极盘点地方建设的需求，未来将优先推动可以配合区域联合治理的跨县市建设，以及过去投入不足、发展相对落后地区的重要基础设施，藉以促进地方整体发展，以及区域平衡。

现在政府也正启动税制的检讨，希望在兼顾财政健全和税制公平的原则下，进行税制的合理改革。不要因为若干租税的扭曲，而影响到经济的健全发展及产业竞争力。

蔡英文表示，政府要做的第二件事情，是持续各项重大改革，年金制度则是优先项目。在经历20次委员会之后，年金改革已经要进入分区会议及国是会议，预计在下个会期，把最后的版本送到立法院审查。年金改革的重点，就是财务永续。年金改革不可能一次到位，但我们希望透过这次的努力，确保一个世代，大约是25到30年，不破产的年金制度。

第三件工作，是变动的国际局势中，能够应变，并且维持和平稳定的情势。也要在变局中找机会，在区域安全及经贸事务上，扮演更积极的角色。台湾必须在亚洲扮演建设性角色，扛起更多的国际责任。坚持贸易自由化，绝不闭关自守。政府会积极地推动新南向政策，针对东南亚、印度、纽澳等国家，进行更多元的交流和来往。2017年就是“新南向政策”的行动年。

蔡英文说，在外交工作上，她会坚持“踏实外交，互惠互助”的理念，透过拓展各层面的合作，来强化台湾和其他国家的实质关系。下个星期，她即将访问中美洲四个友邦，不只要巩固邦谊，也要为第一线的外交同仁打气，更要让全世界看见台湾的志气跟决心。

至于新政府要做的第四件事情，是严肃面对分歧性的议题。蔡英文说，作为总统，面对争议的时候，她不会退居第二线，必须想办法让这些分歧，找到对话的空间，最后能够合理的解决。像是不当党产的争议。这是党国时期留下来的问题，在民主的时代，大家面对这些历史问题时，应该要放下成见。

她要呼吁国民党，为了解决这个问题，应该坐下来谈。用协商来代替对抗，让不当党产的问题尽快走入历史，给台湾民主一个健全发展的空间。

最后她强调，要提升国军的形象。明天的升旗典礼，国军将扮演重要的角色。有史以来第一次，国军楷模将会带领大家唱国歌。希望全体同胞多为国军加油打气。