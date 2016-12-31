蔡英文吁两岸共同探讨互动新模式

（联合早报网讯）面对中国大陆近期的“文攻武吓”，台湾总统蔡英文在年终谈话中向“一步步退回威胁、恫吓老路”的北京喊话，指出这些作为已伤害台湾人民感情和两岸关系稳定。她呼吁双方共同探讨互动新模式，但仍旧避谈北京坚持的“一中原则”。

蔡英文和副总统陈建仁今早应邀出席由总统府记者联谊会及外籍记者联谊会举办的媒体茶叙。明天不发表元旦贺词的蔡英文，借着这个场合向台湾民众发表年终谈话，回顾上任至今的发展并展望未来。

在13分钟的开场致辞中，蔡英文列出政府来年要处理的三件事，包括能够在变动的国际局势中应变，并且维持和平稳定的情势。

蔡英文强调，自5月20日上任以来，政府“根据普遍民意及国内共识，致力维系两岸和平稳定关系”，并本于尊重历史及求同存异的精神，向对岸持续释出善意，期盼透过双方良性互动，逐步化解对立和分歧。

但她话锋一转，批评北京“正一步步地退回对台湾分化、打压，甚至威胁、恫吓的老路”。她说：“我们希望这不是北京当局政策性的抉择，但要提醒这样的作为伤害了台湾人民的情感，也影响到两岸关系的稳定。”

她指出，两岸关系来年能否峰回路转，“将取决于我们的耐心和坚定的信念”，而北京当局“如何看待两岸关系的未来，是否也愿意承担起责任，以新的思维和做法，共同擘划两岸互动新模式”，也将是关键。

蔡英文重申其就职演说的论述，表明政府“承诺不变、善意不变，但是我们不会屈服于压力，也不会走回对抗的老路”。

在一小时的问答环节中，不少中外媒体都针对两岸关系和“一中原则”向蔡英文提问，但她始终未正面回应。

日本共同社询问，“新共识”会否建立在两岸同属一个中国的基础上，蔡英文回答，台湾必须先了解自己的定位，才能针对两岸未来进行讨论。她说，台湾“不需要跟着外界（对一中原则）的诠释起舞”，并强调“中华民国是独立主权国家，这一点从来没有动摇过”。她认为，虽然两岸关系面临挑战，却也存在“创意空间”。

（联合早报台北特派员黄顺杰报道）