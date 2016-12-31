中国前11月追逃908人追赃23亿 百名红通37人归案

（联合早报网讯）中纪委网站近日推出年终系列视频采访。据中纪委国际合作局副局长蔡为介绍，1至11月，共从70多个国家和地区追回外逃人员908人，其中党员和国家工作人员122人、“百名红通人员”19人，追回赃款23.12亿元。

中新网报道，蔡为表示，2016年是追逃追赃“全面推进和攻坚克难年”。中央追逃办紧锣密鼓推进追逃追赃工作向纵深发展。

蔡为指出，1至11月，共从70多个国家和地区追回外逃人员908人，其中党员和国家工作人员122人、“百名红通人员”19人，追回赃款23.12亿元。“百名红通人员”归案人数达到37人，超过总数三分之一。特别是，“百名红通人员”前5人中有4人归案，另外1个被美方刑事起诉；头号嫌犯杨秀珠历时13年窜逃6个国家、3次申请政治避难失败后，最终被从美国劝返回国；闫永明主动向新西兰缴纳罚没款2.8亿元后回国受审，实现“人赃俱获、罪罚兼备”。追逃追赃工作取得重大阶段性胜利。

蔡为指出，2014年中国担任APEC主席并主导通过《北京反腐败宣言》。今年利用担任二十国集团（G20）反腐败工作组主席的契机，按照王岐山提出的“提前谋划，主动布局”的要求，精心设计，周密部署，推动杭州峰会上通过了《二十国集团反腐败追逃追赃高级原则》《二十国集团2017-2018年反腐败行动计划》以及在华设立二十国集团反腐败追逃追赃研究中心等三大成果，开创性提出“零容忍”“零漏洞”“零障碍”的原则，即对外逃腐败人员和外流腐败资产“零容忍”，国际反腐败追逃追赃体系和机制“零漏洞”，各国开展反腐败追逃追赃合作“零障碍”，将《北京反腐败宣言》变成行动。