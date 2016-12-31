中国2017年起发布南沙三大岛礁海洋环境预报

（联合早报网讯）中国国家海洋局今天（31日）在北京发布消息说，为满足南中国海环境保护、海洋防灾减灾、科研以及海上航行安全等日益增长的保障需求，国家海洋局在南沙永暑、渚碧、美济三大岛礁开展了海洋观测中心、海洋科研设施等五大项目的建设。

2017年1月1日，海洋气象、水文观测、常规海洋环境监测将投入业务化运行，并同期发布南沙三大岛礁海洋环境预报。

据介绍，目前国家海洋局对南沙永暑、渚碧、美济三大岛礁的海洋气象和水文观测，涵盖了逐小时的风向风速、气温、气压、湿度、降水、能见度、潮汐、海温、盐度、浪高、浪向、波周期等观测要素；对海洋环境的监测包括pH值、溶解氧、水色、透明度等要素。对南沙三大岛礁海洋环境预报，主要涵盖波浪、潮汐、海温、风、热带气旋，72小时预报及海洋灾害警报等内容。下一步将开展海啸地震观测和专项海洋生态环境监测。

国家海洋局官员表示，南中国海是海洋灾害频发多发区域。遵循岛礁海洋环境生态承载力要求，坚持建设和保护并重，布局海洋观测与预警网络，开展海洋环境要素监测，完善海洋生态环境监测业务体系，将显著提高南中国海区海洋环境保护、海岛监视监测、海洋调查与科研和防灾减灾等海上公共服务的能力，丰富中国在南中国海腹地开展长期观测、监测的基础数据。

国家海洋局称，南沙岛礁的海洋观测预报业务发展对于和平开发和利用南中国海海洋资源、主动承担起南中国海环境保障的国际责任和义务，以及推动中国和南中国海周边国家的社会、经济发展具有不可替代的价值。