中国61个城市启动空气污染预警

（联合早报网讯）中国重度空气污染影响范围今天（31日）进一步扩大。北京、天津、石家庄、保定、廊坊、郑州、鹤壁、安阳、济南、德州、聊城等61个城市已启动空气污染天气预警，石家庄等城市空气污染指数“爆表”。环境保护部派出的10个督查组已全部到位，督查重点工业企业停限产措施落实情况。

自12月29日以来，受不利天气形势影响，中国出现大范围持续重度空气污染。中国环境监测总站监测显示，12月31日9时，62.2%的被监测城市出现空气污染。

其中，空气严重污染城市占被监测城市总数的5.8%，空气重度污染城市占16.4%，中度污染城市占14%，轻度污染城市占26%。

石家庄、天津、太原、西安、锦州等城市空气出现严重污染，石家庄、邯郸、晋城等地PM2.5浓度峰值超过每立方米500微克。北京、哈尔滨、常州、济南、郑州、银川、乌鲁木齐等城市空气重度污染。

中国环境保护部向媒体通报，2016年12月29日至2017年1月5日，受不利气象条件影响，京津冀及周边地区将发生一次区域性重污染天气过程，影响范围包括北京、天津、河北、山西、山东、河南等地。

期间，受偏北弱冷空气影响，1月2日全天，北京、天津等京津冀区域北部城市污染形势将有所好转，但整体污染过程会持续到5日。

环境保护部官员介绍，初步统计结果显示，截至目前，包括河北省石家庄、保定、廊坊，河南省郑州、鹤壁、安阳，山东省济南、德州、聊城等24个城市启动了重污染天气红色预警；北京、天津等21个城市启动了橙色预警；陕西省西安、山西晋中等16个城市启动黄色预警。

环境保护部表示，派出的10个督查组已全部到位开展工作，重点督查重点工业企业停限产措施落实情况。通过核对企业在线监控数据、用电量变化情况等锁定重点违法排污工业企业，并利用卫星遥感数据，确定高排放重点区域。严查未按要求落实停限产措施的企业和“小散乱污”企业违法排污行为。

预报显示，2017年1月5日起，受新一轮冷空气影响，污染形势有望自北向南逐步缓解。