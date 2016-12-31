不提一中原则 蔡英文吁两岸共商互动新模式

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文今天（31日）刚柔并济地向中国大陆喊话，指近来对台动作频频的北京，正一步步退回威胁、恫吓的老路，台湾虽然善意不变，却也不会屈服于压力。她呼吁两岸理性共商互动新模式，但仍旧避谈北京一贯坚持的“一中原则”。

蔡英文和副总统陈建仁今早应邀出席由总统府记者联谊会和台湾外籍记者联谊会联办的媒体茶叙，吸引了逾百名记者到场。打破惯例不在明天发表元旦贺词的蔡英文，借该场合发表年终谈话，回顾上任至今的发展并展望未来。

在13分钟的开场致辞中，蔡英文列出台湾政府来年要处理的四件事，包括因应变动的国际局势，维持和平稳定的情势。

蔡英文指出，自去年5月20日上台以来，政府“根据普遍民意及国内共识”，致力维系两岸和平稳定关系，但她突然话锋一转，批评北京“正一步步地退回对台湾分化、打压，甚至威胁、恫吓的老路”。她警告：“我们希望这不是北京当局政策性的抉择，但要提醒这样的作为伤害了台湾人民的情感，也影响到两岸关系的稳定。”

因未承认以“一中”为核心意涵的“九二共识”，两岸关系在蔡英文执政后急冻，上月初美国候任总统特朗普与蔡英文通电话更掀起台海风浪，大陆频频出招回应，包括解放军战机半个月内两次绕台巡航、辽宁舰航母编队首度穿越“第一岛链”等。

蔡英文指出，尽管台湾会“冷静面对”对岸的种种作为，她强调，无论从国防、经济或社会面，台湾“都有足够的能力来因应”。

然而，蔡英文认为，和平发展是两岸人民的共同期待，两岸关系今年能否峰回路转，除了“取决于我们的耐心和坚定的信念”，也视北京当局如何看待两岸关系的未来，以及“是否也愿意承担起责任，以新的思维和做法，共同擘划两岸互动新模式”。

有关两岸“新共识说”近来不绝于耳，有大陆学者相继提出两岸可另寻“九二共识”之外的新共识，台湾大陆委员会也表明正在进行这方面的研究。大陆国台办则强调，虽然众说纷纭，两岸同属一中的核心意涵不能被替代。

不过，“一中”是蔡英文的死穴，即便在一小时的问答环节中面对记者连番追问，蔡英文今天始终实问虚答，与“一中”保持距离。

例如，蔡英文被问到如何看待国际社会的一中政策时说，“我们不太需要跟着外面的人的调子来起舞”，并强调“中华民国是一个独立主权的国家，这件事情从来没有动摇过”。另一外媒追问，新共识会否建立在两岸同属一个国家的基础上，蔡英文再打模糊牌，表示“不需要在这个时候就跳进任何结论”。她补充说，两岸关系是全体台湾人的挑战，却也因此“有很多创意的空间”。

即将出访中美洲四友邦的蔡英文已宣布计划过境美国，两岸关系短期内预料将因而持续不平静。蔡英文今天说，“外界对我的过境有很多想象”，没有正面回应会否见上特朗普团队成员的揣测。

除了外部局势，蔡英文今天的谈话也聚焦台湾经济发展，以及政府面对分歧性议题的态度。她说，2016年的工作是“打桩”，2017年则是“积极建设”，“政府先苦后甜，人民才能苦尽甘来”，并宣示总统“不会退居第二线”。

虽然近来民调跌跌不休，蔡英文认为，更重要的是政府“知不知道自己在做什么”。针对有学者批评蔡政府施政“没有方向”，蔡英文答复《联合早报》提问时说，这或许是因为政府政策“对媒体张力不大”，加上网络充斥不实消息或假新闻，使政策受到严重扭曲，影响民众信赖。蔡英文表示，希望公共议题不要被过度政治操作，为议题保留理性讨论的空间。