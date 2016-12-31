王新建：藉港人参军促国家认同

（联合早报网）“一国两制”问题近年引起关注。中国军事管理研究所常务副所长、全国港澳研究会理事王新建认为，香港须不断增强“一国”元素，并逐渐削弱其“半政治实体”色彩，又建议可藉港人参加军队和国家公务员队伍，促进港人国家认同感。

王新建接受中新社访问时表示，香港民意人心问题直接关系“一国两制”成败，须真正了解并满足香港大众民意诉求，从国家政策和制度机制上打开通道，让港人真正融入国家发展中。

他举例称，要逐渐给予港人国民地位和相应国民待遇，“使港人与内地居民一样”，有平等机会参与国家建设和管理，汇集人心；香港亦要在政治与社会文化层面开展“去殖民化”工作，磨合“两制”关系，促进人心回归，“香港在不断增强‘一国’元素的同时，要逐渐剥离、削弱和澹化其‘半政治实体’的色彩”。

王新建又建议让港人参加军队，“如果在中国海军护航舰队上有香港籍水兵在保护国际航运，在联合国维和部队的中国营区有香港籍的维和战士在执行维和任务，在联合国讲坛上有代表中国的香港籍外交官维护国家立场，港人人心回归、真正融入祖国大家庭也就为期不远了”。

王新建另提到，要把中央管治权落到实处，用充分“主权自信”赢得人心，例如用好中央的防务事权，充分发挥驻军是主权象徵和稳定因素的作用，“体现国家军事力量在香港的存在”，促进香港青少年国防观念和国家意识。