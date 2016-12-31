中国第五代导演代表人物何群因病去世

（联合早报网讯）中国第五代导演代表人物何群今天（31日）凌晨在北京因病辞世，张艺谋、黄建新等此间知名电影人纷纷表示悼念。

中国导演协会当日发讣告称，中国电影导演协会成员、著名导演何群先生，于2016年12月31日凌晨3时，因肺炎引起心脏衰竭不幸去世，享年60岁。

何群是中国著名美术指导及第五代导演代表人物，曾任《一个和八个》《黄土地》等电影美术指导，其执导电影《凤凰琴》获得第14届中国电影金鸡奖最佳故事片奖、第17届大众电影百花奖优秀故事片奖。

作为摄影、美术、导演“铁三角”的代表人物，何群和张艺谋、陈凯歌一同开创了中国第五代电影的美学风格。

第五代导演是指上个世纪八十年代从北京电影学院毕业的年轻导演，他们的作品特点是主观性、象征性、寓意性十分强烈，代表人物有张艺谋、陈凯歌、何群等。

张艺谋、陈凯歌、黄建新等“第五代”代表人物纷纷表示哀悼。

张艺谋在微博上写道：“惊悉老友何群突然逝世，悲痛万分！何爷一生幽默豁达，当年在‘第五代’中，人到哪笑到哪，愿何爷一路走好，天堂有笑声陪伴。”

中国导演协会会长、知名导演李少红表示，由于事发突然，当天上午，她不断收到来自此间影人的求证电话，“没想到2016年的最后一天，何群把大家联系到一起”。

李少红说，导演协会正在与何群导演家属及其生前所在单位珠江电影制片厂协商何群导演治丧事宜。