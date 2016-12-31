发表新年贺词 习近平：中国坚决捍卫领土主权

（联合早报网讯）中国国家主席习近平今晚（31日）通过官媒发表2017年新年贺词，强调中国坚持和平发展，坚决捍卫领土主权和海洋权益。“谁要在这个问题上做文章，中国人民决不答应！”

分析人士指出，习近平所说的领土主权和海洋权益，主要是指东海、南中国海以及台湾问题，警告有关国家和台湾方面不要在关系到中国认定的领土主权和海洋权益问题上“做文章”。

习近平说，中共在新的一年将召开第十九次全国代表大会，全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党要继续发力。

习近平专门向“奋战在脱贫攻坚一线的同志们”致敬。他说，过去一年，又有1000多万贫困人口实现了脱贫。“我也了解，部分群众在就业、子女教育、就医、住房等方面还面临一些困难，不断解决好这些问题是党和政府义不容辞的责任。全党全社会要继续关心和帮助贫困人口和有困难的群众，让改革发展成果惠及更多群众。”

对于2016年，习近平说，中国经济增长继续走在世界前列，“我们积极推进全面深化改革，供给侧结构性改革迈出重要步伐，国防和军队改革取得重大突破，各领域具有四梁八柱性质的改革主体框架已经基本确立。我们积极推进全面依法治国，深化司法体制改革，全力促进司法公正、维护社会公平正义。我们积极推进全面从严治党，坚定不移‘打虎拍蝇’，继续纯净政治生态，党风、政风、社会风气继续好转。”

为增加亲民色彩，习近平在贺词中使用了一些口头语。比如，“天上不会掉馅饼”“小康路上一个都不能掉队！”“大家撸起袖子加油干。”

习近平最后表示，中国人历来主张“世界大同，天下一家”。中国人民不仅希望自己过得好，也希望各国人民过得好。“我真诚希望，国际社会携起手来，秉持人类命运共同体的理念，把我们这个星球建设得更加和平、更加繁荣。”

自2014年新年前夕起，习近平已连续三年发表了新年贺词，但过去三年习近平都是坐在办公室发表贺词，事后媒体除了报道贺词内容，更聚焦他办公室内的各种摆设如桌上电话与书架上的照片等。

今晚的场景却明显有变，在发表贺词前，电视镜头拍摄了习近平稳步入场，走到一个不明地点的讲台前，全程站着发表贺词，镜头也拍到地上铺着华丽的地毯，背后是一幅长城画作。