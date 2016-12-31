西藏经济连续24年保持两位数增长

（联合早报网讯）西藏官方今天（31日）在拉萨披露，西藏2016年预计地区生产总值达到1148亿元（人民币，下同），同比增长11.5%，连续24年保持两位数增长。西藏将2017年的经济增长目标定在11%以上。

在当日举行的西藏全区经济工作会议上，西藏自治区党委书记吴英杰表示，围绕推进供给侧结构性改革这条主线，西藏今年大力实施“十三五”规划，经济继续保持快速健康发展，实现了“十三五”良好开局。

除GDP外，西藏2016年一般公共预算收入达到154亿元、增长12%，完成税收257.6亿元、增长31.2%。投资拉动仍是推动经济发展的主体，预计全年完成社会固定资产投资1610亿元，增长20%。

经济发展带动民生持续改善。数据显示，西藏城乡居民人均可支配收入分别达到27875元和9316元、增长10%和13%；新增城镇就业5万人，转移农牧区富余劳动力110万人次；减少贫困人口13万人，完成7.7万人易地扶贫搬迁。

吴英杰在肯定成绩的同时，也指出西藏经济发展总体水平低，仍是中国最落后的地区之一，地区人均生产总值、城乡居民可支配收入仅相当于中国平均水平的60%和百分之七八十左右，到2020年要实现接近中国平均水平的目标时间紧、任务重，且西藏是中国唯一省级集中连片特困地区，贫困程度深、脱贫难度大。

为此，他提出2017年西藏地区生产总值要继续保持增长11%以上，城乡居民可支配收入分别增长10%和13%以上的目标。

吴英杰还对2017年西藏经济工作提出要处理好多个关系，要在基础设施、有效供给能力、自我发展能力、生态环境等方面做好工作。

他指出，要发挥好政府资金“四两拨千斤”作用，鼓励社会资本以独资、控股、参股和特许经营等方式，依法有序进入更多领域，吸引更多民间投资在藏兴业；要做强旅游等支柱产业，推动清洁能源产业发展；推进农业供给侧改革，保障青稞、牦牛肉等农畜产品的有效供给。