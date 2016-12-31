彩虹旗飘扬台南 吁市府强化性别友善政策

（联合早报网讯）为表达支持同志婚姻平权的诉求，台南环保、性别、艺文团体“能盛兴工厂”今日（31日）再发起“2016彩虹台南游行”，并在市议会广场前递交陈情书，由民政局长陈宗彦代表接受。

陈宗彦表示，市府立场开放包容，相关立法尚待立委们努力，但对于联合婚礼及编列彩虹活动经费，因明年度地方总预算案已完成审议，将会再研议。

能盛兴工厂指出，虽然婚姻平权法案26日已送出立法院委员会进入党团协商，但妥协后的版本仍无法将同性婚姻视为民法同等的保障范围；同时也排除了少数族群的权益，因此重新提出声明“拒绝假友善，落实真平权”，吁请委员不要退让。

他们提出诉求，呼吁台南市跟进其他县市性别友善政策，如目前台北、高雄均已编列同志公民运动日经费，而台北、桃园、台中已开放同性伴侣参加联合婚礼，因此台南市也应编列大型性别活动经费，做为开放同性伴侣参与台南市联合婚礼及同志公民运动日活动所需。

彩虹台南游行队伍从水萍塭公园集合出发，沿路以嘉年华欢乐方式舞动鼓音，至少有上千人参加，不乏妈咪推着婴儿车的亲子家庭，希望凝聚大家温暖、坚定的力量，让大众互相理解，彼此尊重，共同呼吁台南市政府有义务及能力，让台南成为更为性别友善的城市。