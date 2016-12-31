2017年1月将上演四大天象

（联合早报网讯）据天文专家介绍，2017年1月中国公众可赏金星合月、象限仪流星雨、金星东大距和水星西大距等四大天象。其中，“金星东大距”最令人期待。

新华社报道，作为新年首个天象，2017年1月2日傍晚，天宇将上演“金星合月”美丽天象。如果天气晴朗，中国公众肉眼可见金星“维纳斯”与月亮“嫦娥”在西南方低空相约的美丽画面。

象限仪流星雨与双子座流星雨、英仙座流星雨并称北半球三大流星雨，其活跃期从新年之前的2016年12月28日至次年的1月12日。

天津市天文学会秘书长刘洁介绍说，今年该流星雨极大值预计在北京时间2017年1月3日22时左右。这个时间对于西欧和北美洲等地区的观测比较有利，中国的较佳观测时间为2017年1月4日子夜至凌晨。

在象限仪流星雨落幕之际，以明亮而著称的金星将于在象限仪流星雨落幕之际，以明亮而著称的金星将于2017年1月12日迎来东大距，此时的金星非常明亮，亮度可达-4.5等，如一盏明灯挂在西南方低空，独步天宇，傲世群星。

刘洁提示说：“借助于望远镜，公众还可欣赏到金星如小月亮般的迷人身影。”。

他还介绍说，2017年首场水星西大距将于2017年1月19日上演，届时如果天气晴朗，公众有望在晨曦中寻觅到水星的神秘身影。